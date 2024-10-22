https://ria.ru/20241022/indiya-1979425443.html

В Индии опровергли заявления о несогласии страны с расширением БРИКС

В Индии опровергли заявления о несогласии страны с расширением БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

В Индии опровергли заявления о несогласии страны с расширением БРИКС

МИД Индии назвал неуместным и ошибочным заявление о том, что Дели якобы выступает против расширения БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:07

2024-10-22T21:07

2024-10-22T21:07

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - РИА Новости. МИД Индии назвал неуместным и ошибочным заявление о том, что Дели якобы выступает против расширения БРИКС. Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на говоривших на условиях анонимности индийских официальных лиц заявило, что якобы "Индия выступает против дальнейшего расширения и поддерживает категорию "стран-партнеров БРИКС" без права голоса, поскольку хочет уберечь группу от превращения в антиамериканский орган, в котором доминируют Китай и Россия". "Был вопрос о том, если я правильно вас понял, что есть впечатление, что Индия выступает против расширения БРИКС. Я думаю, что это совершенно неуместное и ошибочное впечатление. В прошлом году, когда БРИКС расширялся, мы были в самом центре этого процесса и очень тесно в нем участвовали. И сам факт того, что практически каждая страна, которая вступила в БРИКС в прошлом году, выразила свою признательность Индии за ту роль, которую мы сыграли, только свидетельствует о нашей позиции в отношении расширения БРИКС", - заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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