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Борис Грызлов: Россия поможет Белоруссии в случае дестабилизации ситуации

Борис Грызлов: Россия поможет Белоруссии в случае дестабилизации ситуации - РИА Новости, 22.10.2024

Борис Грызлов: Россия поможет Белоруссии в случае дестабилизации ситуации

В 2024 году исполняется 25 лет с момента создания Союзного государства России и Белоруссии. Это важное событие положило начало глубокому и долгосрочному... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:00

2024-10-22T09:00

2024-10-22T09:00

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В 2024 году исполняется 25 лет с момента создания Союзного государства России и Белоруссии. Это важное событие положило начало глубокому и долгосрочному сотрудничеству между двумя странами. В интервью РИА Новости посол России в Белоруссии Борис Грызлов рассказал, как Запад, сам того не желая, придал колоссальный импульс союзной интеграции, что содержится в проекте договора о гарантиях безопасности Москвы и Минска, а также когда появится бренд "Сделано в Союзном государстве".– В последние годы взаимный товарооборот России и Беларуси демонстрирует рост и ставит рекорды. Положительная динамика наблюдается и в текущем году. По вашей оценке, удастся ли странам по итогам этого года поставить очередной рекорд? Какие товарооборот и темп его роста прогнозируются?– Прошлогодний показатель по объему двустороннего товарооборота между Россией и Беларусью составил порядка 4,2 триллиона рублей или 46,5 миллиарда долларов. Этот рекорд – результат интенсивного взаимодействия хозяйствующих субъектов двух стран, а также системной работы по углублению интеграции в рамках Союзного государства.Существенную роль в положительной динамике взаимных закупок товаров сыграло повышение спроса на отечественную продукцию на рынках наших стран после ухода ряда западных конкурентов. В конечном итоге это привело к заметно более высокой, а в некоторых случаях даже беспрецедентной загрузке имеющихся в Беларуси производственных мощностей.По сути, западные санкции стали определенным стимулом для еще более интенсивного развития российско-белорусского торгово-экономического и кооперационного взаимодействия. Мы быстро перенастроили производственные и транспортно-логистические цепочки, пошли по пути импортозамещения и укрепления собственного технологического суверенитета. Показатели нашего товарооборота и роста ВВП говорят сами за себя.Важным импульсом с точки зрения дальнейшего углубления сотрудничества стало принятие в январе этого года декрета Высшего Госсовета Союзного государства о единой промышленной политике, который через механизм признания технологических операций позволит создать равные условия для деятельности белорусского и российского бизнеса. После окончательного урегулирования оставшихся формальностей и принятия уточняющих нормативно-правовых актов мы сможем с уверенностью говорить, что наряду с нашими национальными брендами "Сделано в России" и "Сделано в Белоруссии" появится бренд "Сделано в Союзном государстве". Это звучит гордо.Если говорить о прогнозных параметрах торгово-экономического взаимодействия, то положительная тенденция продолжается. По предварительным данным белорусской статистики, в прошедшие месяцы текущего года объемы взаимной торговли в среднем прирастали на 6,5-8,5%. Хотя, как показывает практика, реальные характеристики торгового обмена далеко не всегда отражаются в стоимостных объемах торговли.Наряду с колебаниями курсов национальных валют и волатильностью мировых цен на сырьевые и несырьевые товары следует учитывать качественные изменения в структуре импортно-экспортных операций. Мы фиксируем последовательный рост физических показателей взаимных поставок по многим важным товарным группам. При этом неуклонно увеличивается доля продукции с высокой добавленной стоимостью.Важно понимать, что рекорды товарооборота как таковые не являются для нас самоцелью. Мы не ставим перед собой задачу любой ценой "выполнить пятилетку в четыре года". Безусловно, приятно видеть, что ключевые внешнеторговые показатели удерживаются в "зеленой зоне". Но гораздо важнее, какие процессы и факторы обеспечивают каждый процент роста. Можно увеличить товарооборот, перегнав дополнительные десять эшелонов угля или древесины. А можно на ту же сумму поставить микрочипы и оптические компоненты для спутников. С точки зрения сухой статистики, прирост в стоимостном выражении будет совершенно одинаковым. Но в действительности это два принципиально разных технологических уклада. Россия и Беларусь идут именно путем прогресса. Наша кооперация нацелена на обеспечение качественного роста, выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле. В этом смысле продолжающийся рост товарооборота для нас важен, но в первую очередь как индикатор того, что мы все делаем правильно.– На ваш взгляд, удалось ли России и Беларуси полностью справиться с влиянием санкций, заместить западные товары и переориентировать свои торговые потоки? Остались ли у Запада какие-то рычаги давления на Москву и Минск в торгово-экономической и финансовой сферах?– После начала специальной военной операции наши геополитические противники попытались отрезать Россию и Беларусь от передовых технологий, чтобы тем самым лишить нас перспектив дальнейшего развития. В более широком контексте одной из целей западников была дестабилизация социально-экономического положения в наших странах. Вводя санкции, которые включали в себя фактическую транспортную блокаду, они рассчитывали, что экономика наших стран не выдержит и попросту рухнет. По их расчетам, это неминуемо должно было отразиться и на внутриполитической ситуации. Но на деле наши недоброжелатели, сами того не ожидая, придали колоссальный импульс союзной интеграции.Наши предприятия нашли на рынке Союзного государства и дружественных стран качественные и приемлемые по цене аналоги, а по многим позициям наладили собственный выпуск подобного рода товаров и комплектующих. По наиболее проблемным направлениям, где требовались значительные капиталовложения, сделаны серьезные заделы на будущее. Стоит упомянуть реализацию 27 совместных проектов, для обеспечения которых Россия предоставила Беларуси госкредит в размере 105 миллиардов рублей. Результатом этой инициативы станет не только производство критически важной для нас продукции, но и создание новых рабочих мест, а значит – укрепление социально-экономической безопасности Союзного государства.Кроме того, наша страна оперативно обеспечила альтернативные пути для транзита наиболее значимых белорусских экспортных грузов в дальнее зарубежье – как через российские порты, так и наземным транспортом в рамках международных коридоров "Запад-Восток" и "Север-Юг". За счет наращивания взаимной торговли с нашей страной и одновременно сохранения поставок на традиционные рынки сбыта в страны дальней дуги республика смогла с лихвой компенсировать выпадающие доходы от прекратившихся связей с Западом – по оценкам экспертов, около 15 миллиардов долларов в год.Этот факт, наряду с весьма уверенными темпами роста белорусской экономики, является красноречивым подтверждением эффективности выбранной нашими правительствами совместной стратегии действий. Сегодня – и это важно – перед нами стоят задачи не столько по минимизации негативных последствий санкций, сколько по формированию новых точек роста, выстраиванию промышленного каркаса новой высокотехнологичной экономики Союзного государства.Разумеется, мы прекрасно осознаем, что в отдельных отраслях у нас сохраняется отставание от зарубежных лидеров – взять, к примеру, выпуск все тех же микрочипов. В Союзном государстве пока – и я подчеркну, что именно "пока" – нет предприятий, способных производить микросхемы с проектными нормами три-пять нанометров. Но, для контекста, во всем мире существует лишь пара-тройка компаний, которые поставляют оборудование для фотолитографии такого уровня сложности. И западные технологические гиганты с многомиллиардной капитализацией сегодня полностью зависят от поставок полупроводников из Азии, прежде всего из Тайваня. Они просто не в состоянии производить чипы, которые сами же проектируют. А в Союзном государстве эта отрасль не просто жива, но активно развивается. Действительно, у нас пока нет своего микрочипа, который можно установить в смартфон, но мы успешно производим процессоры, применяемые в других устройствах, в том числе системах космического назначения. В России и Беларуси есть и научная база, и инженерно-производственный потенциал для того, чтобы вывести нашу полупроводниковую индустрию на новый уровень. Это просто вопрос времени.Сегодня успешно реализуется целый ряд кооперационных проектов в критически важных для нас отраслях промышленности, в том числе микроэлектронике, авиа- и автомобилестроении, выпуске станков, машиностроении, гидравлике. И здесь мы полагаемся на собственные силы и ресурсы, чтобы свести к нулю санкционные риски.Сомневаюсь, что у Запада найдутся еще какие-то действенные рычаги, способные повлиять на ситуацию. За последние три года наши противники, кажется, испробовали все возможные ограничения и запреты, причем сами же от них пострадали. Достаточно взглянуть на нынешние темпы роста экономик стран Евросоюза, инфляцию, рост цен на продовольствие и энергоносители. При этом колоссальные деньги продолжают тратиться на поставки оружия Украине, то есть просто уходят в черную дыру. Раньше Запад, вводя экономические ограничения против России и Беларуси, стрелял сам себе в ногу. В нынешней же ситуации новые санкции станут для наших противников фактически эвтаназией.– На территории Беларуси за счет средств российского кредита реализуются импортозамещающие проекты в сфере промышленности. Белорусская сторона уже предложила проекты, которые обеспечат полную выборку открытой кредитной линии. Готова ли Россия выделить дополнительные кредитные средства для реализации в Беларуси новых инициатив для нужд рынка Союзного государства? В каком объеме и в каких сферах промышленности?– В рамках формирования единой промышленной политики Союзного государства профильные ведомства наших стран провели анализ тех сфер, где мы по-прежнему испытываем зависимость от импорта. При этом среди критериев было обозначено стремление минимизировать дублирование уже имеющихся у нас производственных мощностей. В конечном итоге были утверждены 27 уже упомянутых приоритетных проектов и открыта российская кредитная линия на 105 миллиардов рублей. К настоящему времени на этапе реализации находятся уже 19 из 27 инициатив. Они позволят существенно продвинуться в обеспечении наших потребностей в высокотехнологичных отраслях.Наша совместная работа, разумеется, не ограничивается только этими сферами взаимодействия и будет в дальнейшем корректироваться в зависимости от потребностей реального сектора экономики. К примеру, белорусские партнеры уже обсуждают со своими коллегами из России возможность предоставления дополнительного финансирования на еще нескольких аналогичных инициатив, касающихся сферы станкостроения и авиационной отрасли. Вопросы, связанные с параметрам этих проектов, насколько мне известно, пока находятся на стадии рассмотрения.Что касается авиастроения, то нашими странами в текущем году была принята комплексная программа сотрудничества на данном направлении. Подписан ряд важных документов, в том числе соглашение о разработке и организации серийного производства самолета "Освей". Проект будет реализован в тесной связке с профильными российскими компаниями, а его результатом станет фактическое вхождение Беларуси в число стран-производителей не только комплектующих, но и готовой техники для нужд гражданской авиации.Наши промышленники готовы совместно с белорусскими партнерами реализовывать самые амбициозные проекты, подразумевающие глубокую кооперацию, включая обмен технологиями и их совместное создание. Особенности финансирования и экономическую целесообразность таких инициатив нужно детально обсуждать отдельно в каждом конкретном случае, но механика этого процесса налажена и вполне понятна. Уверен, что если проект действительно полезен и внесет вклад в укрепление нашего технологического суверенитета, средства на него найдутся.– Планировалось, что в 2024 году вступит в силу российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Удалось ли странам выполнить необходимые организационно-технические мероприятия, чтобы найти баланс между облегчением поездок в Союзном государстве для иностранцев и обеспечением безопасности, пресечением въезда экстремистов и террористов?– Межправительственное соглашение о взаимном признании виз было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Документ ратифицирован обеими сторонами. Его основной целью является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения российско-белорусской границы иностранцами и лицами без гражданства. Напомню, что по действующим правилам они не могут пересекать ее сухопутный участок, поскольку там отсутствуют пункты пропуска, предназначенные для международного сообщения.В рамках соглашения предусматривается, что Россия и Беларусь будут взаимно признавать визы и другие документы, дающие право на въезд и пребывание иностранцев на их территории, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Чтобы запустить этот процесс, нужно отладить межведомственный обмен данными о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о фактах пересечения границы.Сейчас минцифры России и МВД Беларуси продолжают техническую доработку и синхронизацию национальных систем обмена такого рода сведениями. МИД России в рамках своей компетенции обеспечивает дипломатическое сопровождение внутригосударственных процедур, которые необходимы для скорейшего вступления соглашения в силу.Работа идет, и профильные ведомства двух стран активно включены в этот процесс. Наш абсолютный приоритет – обеспечить прозрачность и безопасность. Если для этого потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально, то, на мой взгляд, лучше немного подождать, но сделать все максимально качественно.– В 2025 году в Беларуси пройдут выборы президента. Власти республики не исключают попытки дестабилизации ситуации в стране, включая проникновение экстремистов и диверсионных групп. Готова ли Россия оказать содействие Беларуси в обеспечении безопасности в период избирательной кампании?– С учетом нездорового интереса, который страны Запада всегда проявляют к внутриполитическим и, в частности, электоральным процессам в России и Беларуси, было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий. Конечно, мы исходим из того, что такие попытки будут предприниматься.Другое дело, что после провалившейся попытки так называемой оппозиции захватить власть в 2020 году правоохранительные органы и спецслужбы Республики Беларусь провели колоссальную работу, которая направлена на пресечение такого рода преступных действий в будущем. Виновные – те, кто не успели позорно бежать в Польшу и Прибалтику, – были быстро идентифицированы и понесли заслуженное наказание. При этом вскрылись буквально все их планы, схемы финансирования, структура управления, сеть агентов влияния, способы и каналы связи, методички и инструкции по организации незаконных протестов, диверсий с использованием взрывчатки и оружия, а также силовых акций. Все это подтверждено документально.Что касается "беглых", которые укрылись у своих хозяев в Польше, Латвии и Литве, то судьба их крайне печальна. Их деятельность сегодня сводится к выклянчиванию очередных подачек якобы на поддержку так называемого "демократического движения". Часть этих денег оседает в карманах "вождей оппозиции", остальное тратится на их бессмысленные турне в западные столицы, чтобы сфотографироваться рядом с очередным известным политиком, подкараулив его в буфете. Это максимум, на что они могут рассчитывать. Они не имеют никакого влияния, признания и тем более уважения. В них разочаровались их же собственные сторонники, которые открыто признают, что деятельность оппозиционных "кабинетов" и прочих фиктивных структур не приносит ровно никакого результата.Это, разумеется, не значит, что западники не попытаются устроить очередную провокацию. Подобные поползновения пресекались белорусскими спецслужбами и после 2020 года.О возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждали и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены – значит, готовы.Помимо этого, профильные ведомства России и Беларуси ведут постоянный обмен информацией по оперативным каналам. Мы в режиме реального времени делимся данными о любых потенциальных угрозах. Нет никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям и спецслужбам потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, "на земле". Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется, Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнёр.– Ожидается, что в конце года будет принята новая концепция безопасности Союзного государства и подписан российско-белорусский договор о гарантиях безопасности. Какие основные тезисы планируется закрепить в этих документах с учетом текущей военно-политической обстановки в регионе и мире?– Действительно, сейчас ведется активная работа с белорусскими союзниками по финализации текстов этих документов, которые являются в определенной степени взаимодополняющими, но в то же время обладают своими особенностями.Концепция безопасности Союзного государства представляет собой всеобъемлющий документ доктринального характера, в котором дается концептуальная оценка непростым изменениям геополитической ситуации и роли Союзного государства в складывающейся военно-политической архитектуре мира. Необходимость обновления концепции очевидна и для нас, и для наших белорусских партнеров. Она продиктована нарастанием глобальной и региональной нестабильности, а также усилиями, которые наши стратегические противники предпринимают для нанесения ущерба России и Беларуси.Что касается Договора о гарантиях безопасности, он носит более прикладной характер и предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство.Включены в договор и положения, связанные с размещением по согласованию лидеров наших стран российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси в качестве действенного инструмента военного сдерживания возможных актов агрессии, а также купирования стремления наших оппонентов устраивать провокации на западном фланге Союзного государства. В текст договора интегрированы и некоторые нововведения, озвученные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября этого года.Принципиально важно, что Москва и Минск вновь подтверждают ненаправленность взаимодействия в сфере безопасности против других государств и его осуществление в четком соответствии с целями и принципами Устава ООН и другими нормами международного права. Этот факт дополнительно подтверждает оборонный характер договора.Конкретные формулировки обоих документов являются предметом уже "чистового" согласования компетентными органами наших стран. Тем не менее, можно говорить, что принципиальное видение с обеих сторон, безусловно, совпадает. Остаются, что называется, финальные штрихи. Рассчитываем, что подписание состоится на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства уже до конца текущего года.– Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее отмечал, что необходимо улучшить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Беларусью, в частности, железнодорожное. В Союзном государстве обсуждается проект создания высокоскоростной магистрали Минск-Москва. Когда страны смогут реализовать этот проект, как будет осуществляться его финансирование?– Дальнейшее совершенствование транспортного сообщения между Москвой и Минском, а также нашими приграничными регионами исключительно важно с точки зрения развития социально-гуманитарных и экономических связей в рамках Союзного государства.Особого внимания заслуживает без преувеличения грандиозный и весьма востребованный проект по строительству высокоскоростной магистрали между российской и белорусской столицами, поддержанный президентами наших стран. Важно подчеркнуть, что он носит не только транспортный, но и во многом стратегический интеграционный характер, поскольку позволит значительно расширить и упростить контакты между жителями двух крупнейших мегаполисов России и Беларуси.Строительство новой современной линии увеличит пропускную способность и транзитные возможности существующей железнодорожной инфраструктуры, даст импульс развитию соседних территорий, созданию новых рабочих мест, повышению туристической и рекреационной привлекательности населенных пунктов по всему маршруту следования поездов. Речь идет и об областном центре Смоленске, и о крупных райцентрах, таких как Борисов, Орша, Ярцево, Сафоново, Вязьма и Можайск. Осуществление этого проекта будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и послужит еще более активному развитию делового потенциала наших стран.Скорость поездов на некоторых участках будет достигать 400 км/ч. Минимальное время в пути между начальной и конечной точками магистрали сократится примерно вдвое – с нынешних семи до трех часов. Это даже быстрее, чем авиаперелет, если брать в совокупности ожидание перед посадкой на рейс и время на дорогу до аэропорта.Что касается сроков реализации столь масштабного и капиталоемкого начинания, то, разумеется, на это потребуется несколько лет. На первом этапе планируется построить ветку, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Затем, уже на основе отработанных технологических решений, высокоскоростная сеть будет расширена и по другим направлениям, в том числе в Смоленск и Минск. К слову, российская часть этой трассы уже внесена в Схему территориального планирования Российской Федерации.Для окончательного утверждения параметров строительства потребуется принятие совместных решений с белорусской стороной. Это включает в себя разработку технико-экономического обоснования проекта, определение объемов и источников финансирования работ. Очевидно, что потребуется привлечение средств не только национальных перевозчиков, но и бюджетных и внебюджетных фондов. Все эти вопросы уже обсуждаются экспертами РЖД и БЖД в рамках специально созданной в этом году совместной рабочей группы.Одновременно с этим нужно планомерно использовать потенциал уже существующей транспортной инфраструктуры, расширять географию авиамаршрутов, запускать новые удобные скоростные поезда, восстанавливать сеть пригородного железнодорожного сообщения между крупными приграничными городами России и Беларуси.Определенные успехи на этом направлении уже достигнуты. Стоит упомянуть о запуске новых авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург из Гомеля, а также в российскую столицу из Бреста. С ноября текущего года вводится дополнительная, уже третья, пара электропоездов "Ласточка", которая будет курсировать между Москвой и Минском в дни наибольшего спроса – с пятницы по понедельник. В августе этого года были состыкованы пригородные российские и белорусские электрички и дизельные поезда на направлениях Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. С июня вновь начал ходить рельсовый автобус из Великих Лук и Новосокольников Псковской области до районного центра Полоцка Витебской области – с пересадкой пассажиров в белорусские поезда на границе.– Летом этого года премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о необходимости "осовременить" формулу ценообразования на поставляемую российскую нефть. При этом продолжается работа по формированию объединенных энергетических рынков Союзного государства, включая рынок газа. Есть ли у сторон принципиальные противоречия в энергетической сфере? Когда начнут функционировать объединенные энергетические рынки?– На текущем этапе отношений между Россией и Беларусью нет принципиальных противоречий по какому-либо из вопросов двусторонней повестки дня. Это не означает, что у правительств наших стран не может быть тех или иных запросов друг к другу, которые регулярно становятся предметом обсуждения и поиска компромиссов в рамках двусторонних форматов взаимодействия. Все это обсуждается и решается в максимально конструктивном ключе.Что касается топливно-энергетической сферы, Россия на протяжении долгих лет предоставляет Беларуси максимально преференциальные условия поставок углеводородов, в том числе нефти. Это касается договоренностей об особых условиях закупки сырья, частичной компенсации "обратного акциза" и существенных скидок на перевалку и транспортировку произведенных нефтепродуктов в российские порты.В совокупности это позволяет обеспечивать рентабельность работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, гарантировать их стабильную загрузку, наполнение топливом внутреннего рынка Беларуси (а это более девяти миллионов тонн в год), а также укреплять экспортный потенциал. В отдельных случаях, когда речь идет о неблагоприятной внешней конъюнктуре, к примеру, снижении мировых цен на продукты нефтепереработки, российские и белорусские госорганы находят точечные инструменты обеспечения безубыточности работы местных НПЗ.Что касается формирования единых рынков, Москва и Минск находятся на финальной стадии, предшествующей подписанию соответствующего договора о создании объединенного пространства для торговли электроэнергией в рамках Союзного государства. Аналогичные переговоры ведутся и на площадке ЕАЭС на предмет согласования условий функционирования единого рынка углеводородов. Насколько нам известно, на данном этапе не стоит задача завершить этот процесс к какому-либо фиксированному сроку. Это связано с необходимостью учета интересов всех стран-членов интеграционного объединения.– Ожидается, что по итогам саммита БРИКС в Казани Беларусь наряду с другими государствами получит статус страны-партнера этой организации. Как вы оцениваете желание Минска теснее взаимодействовать с БРИКС?– Безусловно, мы поддерживаем инициативу наших белорусских друзей по их вовлечению в деятельность БРИКС. Об этом неоднократно говорилось в том числе в заявлениях руководства МИД России. В этой связи необходимо отметить неизменную поддержку нашей страны, оказываемую Беларуси на различных многосторонних площадках. Одним из главных достижений этого года считаем одобрение белорусской заявки на вступление в полноправные члены ШОС – статус, которого республика добивалась на протяжении нескольких лет и получила на июльском саммите в Астане.В этом году в рамках российского председательства мы активно привлекали белорусскую сторону к участию в мероприятиях объединения. Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и образования, а также на культурно-гуманитарном и спортивном направлениях. Атлеты из Беларуси достойно выступили на играх БРИКС. Белорусская делегация под руководством главы внешнеполитического ведомства приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде в июне этого года, а на саммит в Казани в качестве гостя страны-председателя мы ожидаем президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.Уверен, что Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности на принципах неделимости, равноправия, взаимного уважения и учета интересов, а также безусловного верховенства международного права. Беларуси есть что предложить странам БРИКС в области экономического и финансового взаимодействия, а также на треке гуманитарного сотрудничества. С удовлетворением отмечаем готовность белорусской стороны активно участвовать в целом спектре инициатив по самому широкому кругу вопросов.Конечно же, мы рассчитываем, что наши партнеры по БРИКС видят преимущества, которые несет в себе подключение Минска к работе этого объединения. Вместе с тем окончательное решение о параметрах дальнейшего расширения БРИКС будет приниматься на основе консенсуса мнений всех стран-участниц. Намерены в связке с нашими белорусскими союзниками плотно работать над тем, чтобы республика в числе первых вошла в список потенциальных партнеров клуба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

интервью - авторы, белоруссия, россия, борис грызлов, брикс, оон, александр лукашенко, роман головченко, ржд, союзное государство