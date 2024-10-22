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При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/gibel-1979396117.html
При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель
При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:03
2024-10-22T18:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
марьинка (днр)
алексей кулемзин (донецк)
сергей шойгу
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Земляничной погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в публикации Telegram-канала мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Марьинка (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Сергей Шойгу, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель

Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ Александровки в ДНР

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Земляничной погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в публикации Telegram-канала мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМарьинка (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)Сергей ШойгуСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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