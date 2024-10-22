https://ria.ru/20241022/gibel-1979396117.html

При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель

При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.10.2024

При украинском обстреле Александровки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:03

2024-10-22T18:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

марьинка (днр)

алексей кулемзин (донецк)

сергей шойгу

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, во время обстрела поселка городского типа Александровка по улице Земляничной погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в публикации Telegram-канала мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по Донецку не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

донецк

донецкая народная республика

марьинка (днр)

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донецк, донецкая народная республика, марьинка (днр), алексей кулемзин (донецк), сергей шойгу, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия