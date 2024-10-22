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Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии - РИА Новости, 22.10.2024
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12:41 22.10.2024 (обновлено: 13:49 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/fsb-1979294535.html
Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии
Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии
Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался дать взятку сотрудникам колонии взамен на создание для него комфортных условий, сообщил РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:41
2024-10-22T13:49
происшествия
россия
рауф арашуков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался дать взятку сотрудникам колонии взамен на создание для него комфортных условий, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт дачи взятки в особо крупном размере отбывающим наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" экс-сенатором Арашуковым сотрудникам пенитенциарного учреждения", — говорится в релизе. По информации силовиков, Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей, чтобы ему создали благоприятные условия отбывания наказания. На видео, опубликованном службой, видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки, а затем признается, что предлагал и пять миллионов рублей.Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, речь шла о том, чтоб получать больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также о возможности выбирать место и вид работ в колонии и соседа по камере. О попытке подкупа заявил сотрудник оренбургского управления ФСИН, добавила она.Против бывшего сенатора возбудили уголовное дело.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В ходе следствия арестовали более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на полтора миллиарда рублей.В конце декабря 2022 года бывшего сенатора и его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в создании преступного сообщества. Кроме того, Арашукова-старшего суд счел виновным в хищении 4,4 миллиарда рублей у структур "Газпрома" на юге России.
https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html
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Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии.
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происшествия, россия, рауф арашуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Рауф Арашуков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сенатора Арашукова поймали на взятке за улучшение условий в колонии

Экс-сенатор Арашуков попался на взятке за создание комфортных условий в колонии

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, пытался дать взятку сотрудникам колонии взамен на создание для него комфортных условий, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт дачи взятки в особо крупном размере отбывающим наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" экс-сенатором Арашуковым сотрудникам пенитенциарного учреждения", — говорится в релизе.
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По информации силовиков, Арашуков через адвоката передал три миллиона рублей, чтобы ему создали благоприятные условия отбывания наказания. На видео, опубликованном службой, видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки, а затем признается, что предлагал и пять миллионов рублей.
Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, речь шла о том, чтоб получать больше телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также о возможности выбирать место и вид работ в колонии и соседа по камере. О попытке подкупа заявил сотрудник оренбургского управления ФСИН, добавила она.
Против бывшего сенатора возбудили уголовное дело.
Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации в 2019 году. В ходе следствия арестовали более 90 автомобилей, принадлежащих его семье, изъяли в казну активы на полтора миллиарда рублей.
В конце декабря 2022 года бывшего сенатора и его отца Рауля приговорили к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в создании преступного сообщества. Кроме того, Арашукова-старшего суд счел виновным в хищении 4,4 миллиарда рублей у структур "Газпрома" на юге России.
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ПроисшествияРоссияРауф АрашуковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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