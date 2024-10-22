https://ria.ru/20241022/filippo-1979229638.html

Филиппо: Западу необходим диалог с БРИКС, если он не хочет погибнуть

Филиппо: Западу необходим диалог с БРИКС, если он не хочет погибнуть - РИА Новости, 22.10.2024

Филиппо: Западу необходим диалог с БРИКС, если он не хочет погибнуть

Западные страны должны перестать видеть в государствах БРИКС "экзистенциальную угрозу" и начать диалог с альянсом, если Запад не хочет погибнуть, заявил РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:20

2024-10-22T05:20

2024-10-22T05:20

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ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Западные страны должны перестать видеть в государствах БРИКС "экзистенциальную угрозу" и начать диалог с альянсом, если Запад не хочет погибнуть, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Создание БРИКС – это, прежде всего, перекраивание миропорядка, фундаментальное оспаривание американского империализма и созданной им системы - прежде всего, основанной на НАТО с военной и дипломатической точки зрения и ЕС, чтобы поставить европейский континент в зависимость от США. Появление БРИКС перетряхивает все это, поэтому западные страны либо замкнутся в себе и их все более провоенной риторике, и это приведет их к концу, либо же страны, как Франция протянут руку БРИКС и перейдут к диалогу", - сказал он. По словам Филиппо, Франция, имеющая давние исторические связи с Россией, могла бы сыграть роль связующего звена со странами БРИКС, так как она также владеет заморскими территориями, благодаря чему имеет контакт со многими странами альянса в силу общих наземных или морских границ. "Вопрос сегодня в том, готовы ли мы погибнуть в угоду американскому империализму, или мы перестанем видеть БРИКС как экзистенциальную угрозу и увидим в нем шанс нашего будущего развития", - заключил он. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/ekspert-1979228880.html

https://ria.ru/20241022/deputat-1979228032.html

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