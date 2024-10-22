https://ria.ru/20241022/filippo-1979226234.html

Филиппо рассказал о формировании экономического господства БРИКС

Филиппо рассказал о формировании экономического господства БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Филиппо рассказал о формировании экономического господства БРИКС

Экономическое господство стран БРИКС уже формируется, и западные страны ничего не смогут с этим сделать, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T03:35

2024-10-22T03:35

2024-10-22T03:35

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ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Экономическое господство стран БРИКС уже формируется, и западные страны ничего не смогут с этим сделать, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Запад не сможет сделать ничего с расширением БРИКС. Экономическое господство БРИКС уже формируется. Уже два года ВВП БРИКС превосходит ВВП "Большой семерки". Экономический рост стран БРИКС вдвое выше темпов роста G7", - отметил политик. По его словам, усиление роли стран БРИКС отмечается как в экономическом, так и в геополитическом плане. "Мы видим, что санкции против России не сработали. Доллар, несмотря на то, что он пока доминирует, продолжает падать. В крупных мировых кризисах страны БРИКС выходят вперед, пытаясь найти решение, как в случае с кризисом на Ближнем Востоке, тогда как западные страны рефлекторно подчиняются НАТО", - добавил он. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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