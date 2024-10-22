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Евродепутат назвал выделение Украине средств из активов России воровством - РИА Новости, 22.10.2024
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20:49 22.10.2024 (обновлено: 20:50 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/evroparlament-1979425775.html
Евродепутат назвал выделение Украине средств из активов России воровством
Евродепутат назвал выделение Украине средств из активов России воровством - РИА Новости, 22.10.2024
Евродепутат назвал выделение Украине средств из активов России воровством
Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов, его слова... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:49
2024-10-22T20:50
россия
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польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов, его слова приводит издание Gazeta.pl.Европейский парламент, где большинство являются сторонниками нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. "Воры! Это как нападение на банк. Вы распоряжаетесь деньгами, которые на самом деле не ваши. Я не хочу в этом участвовать... Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?" - сказал Браун. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979398427.html
https://ria.ru/20241022/aktivy-1979321473.html
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россия, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Россия, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Евродепутат назвал выделение Украине средств из активов России воровством

Польский евродепутат назвал выделение Украине средств из активов РФ воровством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов, его слова приводит издание Gazeta.pl.
Европейский парламент, где большинство являются сторонниками нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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"Воры! Это как нападение на банк. Вы распоряжаетесь деньгами, которые на самом деле не ваши. Я не хочу в этом участвовать... Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?" - сказал Браун.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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