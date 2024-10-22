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Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро - РИА Новости, 22.10.2024
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13:53 22.10.2024 (обновлено: 13:59 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/evroparlament-1979316419.html
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро - РИА Новости, 22.10.2024
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро
Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:53
2024-10-22T13:59
россия
киев
украина
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против - 56, 61 парламентарий воздержался. Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения. Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП. В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", - указывается в документах Европейского парламента. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html
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россия, киев, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, дидье рейндерс, в мире
Россия, Киев, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России, Дидье Рейндерс, В мире
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 миллиардов евро

Европарламент поддержал кредит Киеву на 35 миллиардов евро из активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУ здания Европарламента в Страсбурге
У здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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У здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
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Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против - 56, 61 парламентарий воздержался.
Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения.
Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП.
В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", - указывается в документах Европейского парламента.
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Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.
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Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
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РоссияКиевУкраинаУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении РоссииДидье РейндерсВ мире
 
 
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