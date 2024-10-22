https://ria.ru/20241022/evroparlament-1979304593.html

ЕП поддержал предложение Еврокомиссии о кредите Киеву под российские активы

ЕП поддержал предложение Еврокомиссии о кредите Киеву под российские активы - РИА Новости, 22.10.2024

ЕП поддержал предложение Еврокомиссии о кредите Киеву под российские активы

Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:11

2024-10-22T13:11

2024-10-22T13:20

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Европейский парламент, где большинство имеют сторонники нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Трансляция заседания ведется на сайте ЕП. За предложение высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против - 56, 61 парламентарий воздержался.Эти 35 миллиардов составят большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита Украине в 50 миллиардов долларов США (порядка 45 миллиардов евро). Ожидается, что страны "семерки" объявят о своих конкретных взносах в этот кредит 25 октября в Вашингтоне на встрече министров финансов объединения.Ранее это предложение также поддержал комитет по международной торговле ЕП.В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. "Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года", - указывается в документах Европейского парламента.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявил, что кредит Киеву будет доступен после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом политических и иных предварительных условий.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241022/oon-1979288865.html

https://ria.ru/20241021/zelenskij-1979164051.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979267015.html

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в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, дидье рейндерс, g7, сергей лавров, санкции в отношении россии, украина, киев