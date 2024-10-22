https://ria.ru/20241022/evraev-1979301894.html

Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву

Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву - РИА Новости, 22.10.2024

Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов из региона в Москву, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:01

2024-10-22T13:01

2024-10-22T13:01

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ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов из региона в Москву, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в прошлую пятницу, 18 октября, было возобновлено пассажирское авиасообщение между Ярославской областью и Москвой. Авиарейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Перспективы развития этого направления обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Михаил Евраев. На совещании отмечалось, что авиаперевозчик – компания "РусЛайн" выполняет перелеты на комфортабельных лайнерах Bombardier CRJ вместимостью 50 кресел. "Первые авиарейсы Ярославль – Москва показали свою востребованность. И если в пятницу в Туношну (аэропорт – ред.) прилетел самолет, салон которого был заполнен на 62%, то в воскресенье из Ярославля отправился борт, загруженный уже на 82%. Если положительная динамика сохранится, и спрос будет расти, введем дополнительные рейсы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор поручил проработать вопрос увеличения рейсов, чтобы в случае необходимости организовать вылеты еще и по понедельникам и четвергам. На совещании говорилось и о других авианаправлениях: на самолете из Ярославля также можно отправиться в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Кроме того, правительство региона работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.

https://ria.ru/20241018/natsproekt-1978767728.html

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ярославль, ярославская область, михаил евраев, руслайн