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Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву - РИА Новости, 22.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:01 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/evraev-1979301894.html
Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву
Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву - РИА Новости, 22.10.2024
Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов из региона в Москву, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:01
2024-10-22T13:01
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов из региона в Москву, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в прошлую пятницу, 18 октября, было возобновлено пассажирское авиасообщение между Ярославской областью и Москвой. Авиарейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Перспективы развития этого направления обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Михаил Евраев. На совещании отмечалось, что авиаперевозчик – компания "РусЛайн" выполняет перелеты на комфортабельных лайнерах Bombardier CRJ вместимостью 50 кресел. "Первые авиарейсы Ярославль – Москва показали свою востребованность. И если в пятницу в Туношну (аэропорт – ред.) прилетел самолет, салон которого был заполнен на 62%, то в воскресенье из Ярославля отправился борт, загруженный уже на 82%. Если положительная динамика сохранится, и спрос будет расти, введем дополнительные рейсы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор поручил проработать вопрос увеличения рейсов, чтобы в случае необходимости организовать вылеты еще и по понедельникам и четвергам. На совещании говорилось и о других авианаправлениях: на самолете из Ярославля также можно отправиться в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Кроме того, правительство региона работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.
https://ria.ru/20241018/natsproekt-1978767728.html
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ярославль, ярославская область, михаил евраев, руслайн
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев, РусЛайн

Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов в Москву

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил оценить необходимость увеличения числа авиарейсов из региона в Москву, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в прошлую пятницу, 18 октября, было возобновлено пассажирское авиасообщение между Ярославской областью и Москвой. Авиарейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Перспективы развития этого направления обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Михаил Евраев.
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На совещании отмечалось, что авиаперевозчик – компания "РусЛайн" выполняет перелеты на комфортабельных лайнерах Bombardier CRJ вместимостью 50 кресел.
"Первые авиарейсы Ярославль – Москва показали свою востребованность. И если в пятницу в Туношну (аэропорт – ред.) прилетел самолет, салон которого был заполнен на 62%, то в воскресенье из Ярославля отправился борт, загруженный уже на 82%. Если положительная динамика сохранится, и спрос будет расти, введем дополнительные рейсы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор поручил проработать вопрос увеличения рейсов, чтобы в случае необходимости организовать вылеты еще и по понедельникам и четвергам.
На совещании говорилось и о других авианаправлениях: на самолете из Ярославля также можно отправиться в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Кроме того, правительство региона работает над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевРусЛайн
 
 
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