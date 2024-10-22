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В ЕС назвали условия, при которых Украина получит 35 миллиардов евро - РИА Новости, 22.10.2024
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11:07 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/es-1979264607.html
В ЕС назвали условия, при которых Украина получит 35 миллиардов евро
В ЕС назвали условия, при которых Украина получит 35 миллиардов евро - РИА Новости, 22.10.2024
В ЕС назвали условия, при которых Украина получит 35 миллиардов евро
Выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро в рамках обязательств стран G7 с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России станет доступно РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:07
2024-10-22T11:07
россия
киев
украина
дидье рейндерс
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро в рамках обязательств стран G7 с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России станет доступно Киеву после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом условий, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7. "Этот кредит будет доступен через выполнение предварительного политического условия и специальных условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании с Украиной", - сообщил Рейндерс. Он также обещал специальное заявление Еврокомиссии по механизму и условиям кредита. Рейндерс также напомнил, что ЕС уже предоставил Украине помощь на сумму свыше 120 миллиардов евро, при этом в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить порядка 41,5 миллиарда долларов. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия. Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
https://ria.ru/20240613/smi-1952530181.html
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html
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россия, киев, украина, дидье рейндерс, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Россия, Киев, Украина, Дидье Рейндерс, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
В ЕС назвали условия, при которых Украина получит 35 миллиардов евро

Еврокомиссар: Украина получит 35 миллиардов евро после подписания меморандума

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро в рамках обязательств стран G7 с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России станет доступно Киеву после подписания меморандума о взаимопонимании с рядом условий, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Он выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7.
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"Этот кредит будет доступен через выполнение предварительного политического условия и специальных условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании с Украиной", - сообщил Рейндерс.
Он также обещал специальное заявление Еврокомиссии по механизму и условиям кредита. Рейндерс также напомнил, что ЕС уже предоставил Украине помощь на сумму свыше 120 миллиардов евро, при этом в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить порядка 41,5 миллиарда долларов.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.
Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.
При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
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