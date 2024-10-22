https://ria.ru/20241022/erdogan-1979330111.html
Эрдоган пообещал продолжать борьбу до ликвидации FETÖ
Эрдоган пообещал продолжать борьбу до ликвидации FETÖ - РИА Новости, 22.10.2024
Эрдоган пообещал продолжать борьбу до ликвидации FETÖ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после смерти лидера запрещённой в стране организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает организацию... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:46
2024-10-22T14:46
2024-10-22T14:53
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КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после смерти лидера запрещённой в стране организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает организацию попытки госпереворота в 2016 году, заявил, что власти намерены продолжить борьбу до полной ликвидации организации. Глава МИД Турции Хакан Фидан официально подтвердил смерть Гюлена в понедельник. "Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока FETÖ не будет полностью уничтожена. Где бы они ни были, мы обязательно будем преследовать их", - сказал турецкий лидер на расширенном собрании глав провинций правящей партии.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находившийся в США, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые против него обвинения.Организация FETÖ была очень влиятельной во всех сферах страны, от образования до политики и силового блока. Ее деятельность была официально запрещена в Турции и была сочтена террористической после попытки госпереворота в 2016 году. Турецкие власти неоднократно на самом высоком уровне обвиняли США в финансировании организации и её поддержке.
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в мире, турция, анкара (провинция), фетхуллах гюлен, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Анкара (провинция), Фетхуллах Гюлен, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Эрдоган пообещал продолжать борьбу до ликвидации FETÖ
Эрдоган: Турция продолжит борьбу до ликвидации FETÖ до ликвидации организации
КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после смерти лидера запрещённой в стране организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает организацию попытки госпереворота в 2016 году, заявил, что власти намерены продолжить борьбу до полной ликвидации организации.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
официально подтвердил смерть Гюлена в понедельник.
"Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока FETÖ не будет полностью уничтожена. Где бы они ни были, мы обязательно будем преследовать их", - сказал турецкий лидер на расширенном собрании глав провинций правящей партии.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находившийся в США, осудил попытку переворота и отверг выдвинутые против него обвинения.
Организация FETÖ была очень влиятельной во всех сферах страны, от образования до политики и силового блока. Ее деятельность была официально запрещена в Турции и была сочтена террористической после попытки госпереворота в 2016 году. Турецкие власти неоднократно на самом высоком уровне обвиняли США в финансировании организации и её поддержке.