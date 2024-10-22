https://ria.ru/20241022/ekspert-1979236307.html

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:53

2024-10-22T07:53

2024-10-22T07:54

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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков - фактически начался охват опорных пунктов врага", - сказал Марочко. По его словам, украинское командование на фоне сложной оперативно-тактической обстановки категорически запретило бойцам ВСУ покидать позиции на данном участке, что неминуемо приведет к большим потерям.

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