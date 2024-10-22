https://ria.ru/20241022/ekspert-1979236307.html
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:53
2024-10-22T07:53
2024-10-22T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad826c4956f93699a9fdf090b3f7b40.jpg
ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков - фактически начался охват опорных пунктов врага", - сказал Марочко. По его словам, украинское командование на фоне сложной оперативно-тактической обстановки категорически запретило бойцам ВСУ покидать позиции на данном участке, что неминуемо приведет к большим потерям.
https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1d1b6f71612b8e5f9a6209a0e6a5e2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках у Стельмаховки в ЛНР