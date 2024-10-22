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Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 22.10.2024 (обновлено: 07:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979236307.html
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:53
2024-10-22T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков - фактически начался охват опорных пунктов врага", - сказал Марочко. По его словам, украинское командование на фоне сложной оперативно-тактической обстановки категорически запретило бойцам ВСУ покидать позиции на данном участке, что неминуемо приведет к большим потерям.
https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках у Стельмаховки в ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЛУГАНСК, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременском участке противник получил серьезный удар по флангам. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков - фактически начался охват опорных пунктов врага", - сказал Марочко.
По его словам, украинское командование на фоне сложной оперативно-тактической обстановки категорически запретило бойцам ВСУ покидать позиции на данном участке, что неминуемо приведет к большим потерям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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