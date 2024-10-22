https://ria.ru/20241022/ekspert-1979228880.html
Эксперт рассказал, как членство в БРИКС поможет ОАЭ противостоять кризисам
Эксперт рассказал, как членство в БРИКС поможет ОАЭ противостоять кризисам - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт рассказал, как членство в БРИКС поможет ОАЭ противостоять кризисам
Участие в БРИКС поможет ОАЭ противостоять глобальным экономическим кризисам, а также монополии крупных компаний, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:47
2024-10-22T04:47
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ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС поможет ОАЭ противостоять глобальным экономическим кризисам, а также монополии крупных компаний, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "Членство в БРИКС открывает ОАЭ доступ к политике и экспертному опыту крупных, хорошо зарекомендовавших себя экономик стран-членов группы, а также помогает им противостоять глобальным экономическим потрясениям и кризисам, равно как и монополистической практике крупных компаний", - заявил аль-Гуль. Также он отметил, что ОАЭ используют свое участие в организации для укрепления позиций на рынках быстрорастущих развивающихся стран. "ОАЭ используют членство в БРИКС для диверсификации своей экономики и повышения ее конкурентоспособности на региональном и глобальном уровне, поддержки увеличения национального ненефтяного экспорта на внешние рынки, развития новых партнерских отношений в различных секторах экономики, особенно в "новой экономике", а также увеличения потока прямых иностранных инвестиций на рынки ОАЭ, особенно с учетом того, что группа БРИКС представляет собой важный источник иностранных инвестиций в различных связанных с будущим областях, таких как транспорт, финансовые услуги, технологии и чистая энергия", - подчеркнул аль-Гуль. По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе. Саудовская Аравия официально не подтвердила присоединение к работе БРИКС.
https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html
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цены на нефть, оаэ, аргентина, саудовская аравия, хавьер милей, брикс, саммит брикс
Цены на нефть, ОАЭ, Аргентина, Саудовская Аравия, Хавьер Милей, БРИКС, Саммит БРИКС
Эксперт рассказал, как членство в БРИКС поможет ОАЭ противостоять кризисам
Эксперт аль-Гуль: членство в БРИКС поможет ОАЭ противостоять глобальным кризисам
ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС поможет ОАЭ противостоять глобальным экономическим кризисам, а также монополии крупных компаний, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"Членство в БРИКС открывает ОАЭ доступ к политике и экспертному опыту крупных, хорошо зарекомендовавших себя экономик стран-членов группы, а также помогает им противостоять глобальным экономическим потрясениям и кризисам, равно как и монополистической практике крупных компаний", - заявил аль-Гуль.
Также он отметил, что ОАЭ используют свое участие в организации для укрепления позиций на рынках быстрорастущих развивающихся стран.
"ОАЭ используют членство в БРИКС для диверсификации своей экономики и повышения ее конкурентоспособности на региональном и глобальном уровне, поддержки увеличения национального ненефтяного экспорта на внешние рынки, развития новых партнерских отношений в различных секторах экономики, особенно в "новой экономике", а также увеличения потока прямых иностранных инвестиций на рынки ОАЭ, особенно с учетом того, что группа БРИКС представляет собой важный источник иностранных инвестиций в различных связанных с будущим областях, таких как транспорт, финансовые услуги, технологии и чистая энергия", - подчеркнул аль-Гуль.
По итогам саммита БРИКС 2023 года присоединиться к Бразилии
, России
, Индии
, Китаю
и ЮАР
были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия
, Иран
, Аргентина
, Египет
и Эфиопия
. Расширение вступило в силу с 1 января 2024 года.
В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей
официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе. Саудовская Аравия официально не подтвердила присоединение к работе БРИКС.