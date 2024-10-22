https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:38
2024-10-22T02:38
2024-10-22T02:38
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ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "Присоединение ОАЭ к группе БРИКС свидетельствует об эффективности эмиратской дипломатии и сбалансированности ее внешней политики, а также о диверсификации партнеров и стратегической независимости от Запада как о двух опорах ее национальной безопасности", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет международные позиции ОАЭ как надежного партнера в экономике и торговле и способствует реагированию на глобальные вызовы. "Вступление ОАЭ в группу БРИКС несет в себе важные последствия, первым из которых является укрепление национальной безопасности и поддержка долгосрочного экономического процветания государства, а во-вторых - укрепление стратегических и экономических позиций на международной арене и противодействие общим глобальным вызовам, в первую очередь изменению климата", - подчеркнул он. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241021/kadyrov-1979208694.html
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в мире, цены на нефть, оаэ, россия, казань, брикс, саммит брикс
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Россия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
Эксперт аль-Гуль: вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность
ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"Присоединение ОАЭ к группе БРИКС свидетельствует об эффективности эмиратской дипломатии и сбалансированности ее внешней политики, а также о диверсификации партнеров и стратегической независимости от Запада как о двух опорах ее национальной безопасности", - заявил аль-Гуль.
Также эксперт отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет международные позиции ОАЭ как надежного партнера в экономике и торговле и способствует реагированию на глобальные вызовы.
"Вступление ОАЭ в группу БРИКС несет в себе важные последствия, первым из которых является укрепление национальной безопасности и поддержка долгосрочного экономического процветания государства, а во-вторых - укрепление стратегических и экономических позиций на международной арене и противодействие общим глобальным вызовам, в первую очередь изменению климата", - подчеркнул он.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани
с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия
с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.