Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:38
2024-10-22T02:38
в мире
цены на нефть
оаэ
россия
казань
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979174105_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_5c46f1b481f7f850454ad996be44fb63.jpg
ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "Присоединение ОАЭ к группе БРИКС свидетельствует об эффективности эмиратской дипломатии и сбалансированности ее внешней политики, а также о диверсификации партнеров и стратегической независимости от Запада как о двух опорах ее национальной безопасности", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет международные позиции ОАЭ как надежного партнера в экономике и торговле и способствует реагированию на глобальные вызовы. "Вступление ОАЭ в группу БРИКС несет в себе важные последствия, первым из которых является укрепление национальной безопасности и поддержка долгосрочного экономического процветания государства, а во-вторых - укрепление стратегических и экономических позиций на международной арене и противодействие общим глобальным вызовам, в первую очередь изменению климата", - подчеркнул он. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241021/kadyrov-1979208694.html
https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html
оаэ
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979174105_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e19c45fb675900a3675427a69db00b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, оаэ, россия, казань, брикс, саммит брикс
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Россия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС

Эксперт аль-Гуль: вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУБАЙ, 22 окт - РИА Новости. Вступление ОАЭ в БРИКС укрепляет нацбезопасность и способствует стратегической независимости страны от Запада, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"Присоединение ОАЭ к группе БРИКС свидетельствует об эффективности эмиратской дипломатии и сбалансированности ее внешней политики, а также о диверсификации партнеров и стратегической независимости от Запада как о двух опорах ее национальной безопасности", - заявил аль-Гуль.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Кадыров выразил радость, что президент ОАЭ налаживает диалог с Россией
Вчера, 22:05
Также эксперт отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет международные позиции ОАЭ как надежного партнера в экономике и торговле и способствует реагированию на глобальные вызовы.
"Вступление ОАЭ в группу БРИКС несет в себе важные последствия, первым из которых является укрепление национальной безопасности и поддержка долгосрочного экономического процветания государства, а во-вторых - укрепление стратегических и экономических позиций на международной арене и противодействие общим глобальным вызовам, в первую очередь изменению климата", - подчеркнул он.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
24 мая, 18:40
 
В миреЦены на нефтьОАЭРоссияКазаньБРИКССаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала