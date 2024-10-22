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Президент Египта заявил, что ценит поддержку России по вступлению в БРИКС

Президент Египта заявил, что ценит поддержку России по вступлению в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Президент Египта заявил, что ценит поддержку России по вступлению в БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС. "Мы очень высоко оцениваем поддержку России Египту по присоединению к БРИКС. Мы высоко ценим все мероприятия, которые российская сторона провела во время председательства. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать во всех этих мероприятиях", - сказал он на встрече с Путиным в Казани. Президент добавил, что для него является большой радостью участие в саммите. Также он назвал Путина другом. Во вторник президент Египта прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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