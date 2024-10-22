В офисе генсека ООН отметили важность БРИКС
В офисе Гутерреша отметили важность БРИКС для работы ООН
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 22 окт - РИА Новости. Офис генсека ООН Антониу Гутерреша отмечает важность БРИКС для работы Всемирной Организации, поездка Гутерреша на мероприятия подобного рода c участием мировых лидеров - стандартная практика, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак в ответ на нападки киевского режима, раскритиковавшего визит генсека ООН в Казань на саммит БРИКС.
Украинский МИД ранее выступил с заявлением, в котором обрушился с критикой на генсека ООН за его решение поехать на саммит БРИКС и воздержаться от участия в конференции по Украине. Украинское министерство назвало выбор Гутерреша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
"Генеральный секретарь примет участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, и как он это делает в рамках стандартной практики, посещая заседания организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что БРИКС имеет "большое значение для работы ООН", так как организация представляет около половины населения планеты.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.