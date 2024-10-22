https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html

Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС

Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС

БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:36

2024-10-22T20:36

2024-10-22T20:36

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бразилия

мауру виейра

саммит брикс в казани в 2024 году

мид бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Наша позиция... заключается в том, что расширение БРИКС должно соответствовать критериям. То есть новые члены должны быть готовы придерживаться критериев и брать на себя обязательства, которые уже являются частью идентичности группы. Это вопрос согласованности и содействия расширению группы, которое политически укрепит БРИКС как влиятельный голос в мир", - сказал министр. Он отметил, что по этой причине Бразилия считает, что как и в Йоханнесбурге, в Казани дебаты по критериям должны стать приоритетными. "Мы не представляем список стран, поскольку считаем, что пришло время достичь консенсуса по критериям. Мы согласны с необходимостью поиска баланса в представительстве регионов", - отметил Вьейра. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла Сына себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979402473.html

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