Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС
МИД Бразилии: БРИКС нужен баланс в представительстве разных регионов мира
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Наша позиция... заключается в том, что расширение БРИКС должно соответствовать критериям. То есть новые члены должны быть готовы придерживаться критериев и брать на себя обязательства, которые уже являются частью идентичности группы. Это вопрос согласованности и содействия расширению группы, которое политически укрепит БРИКС как влиятельный голос в мир", - сказал министр.
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Он отметил, что по этой причине Бразилия считает, что как и в Йоханнесбурге, в Казани дебаты по критериям должны стать приоритетными.
"Мы не представляем список стран, поскольку считаем, что пришло время достичь консенсуса по критериям. Мы согласны с необходимостью поиска баланса в представительстве регионов", - отметил Вьейра.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла Сына себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.