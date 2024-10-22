Рейтинг@Mail.ru
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС
БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:36
2024-10-22T20:36
в мире
бразилия
мауру виейра
саммит брикс в казани в 2024 году
мид бразилии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_891e34052df2de2ed46d967fa336fe90.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра. "Наша позиция... заключается в том, что расширение БРИКС должно соответствовать критериям. То есть новые члены должны быть готовы придерживаться критериев и брать на себя обязательства, которые уже являются частью идентичности группы. Это вопрос согласованности и содействия расширению группы, которое политически укрепит БРИКС как влиятельный голос в мир", - сказал министр. Он отметил, что по этой причине Бразилия считает, что как и в Йоханнесбурге, в Казани дебаты по критериям должны стать приоритетными. "Мы не представляем список стран, поскольку считаем, что пришло время достичь консенсуса по критериям. Мы согласны с необходимостью поиска баланса в представительстве регионов", - отметил Вьейра. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла Сына себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979402473.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_0ba8dc090e672918fc82f6a16635eabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, мауру виейра, саммит брикс в казани в 2024 году, мид бразилии
В мире, Бразилия, Мауру Виейра, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, МИД Бразилии
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС

МИД Бразилии: БРИКС нужен баланс в представительстве разных регионов мира

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. БРИКС нужен консенсус по параметрам приема новых стран и баланс в представительстве разных регионов мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Бразилии Мауру Виейра.
"Наша позиция... заключается в том, что расширение БРИКС должно соответствовать критериям. То есть новые члены должны быть готовы придерживаться критериев и брать на себя обязательства, которые уже являются частью идентичности группы. Это вопрос согласованности и содействия расширению группы, которое политически укрепит БРИКС как влиятельный голос в мир", - сказал министр.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
Он отметил, что по этой причине Бразилия считает, что как и в Йоханнесбурге, в Казани дебаты по критериям должны стать приоритетными.
"Мы не представляем список стран, поскольку считаем, что пришло время достичь консенсуса по критериям. Мы согласны с необходимостью поиска баланса в представительстве регионов", - отметил Вьейра.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла Сына себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
На статус государств-партнеров БРИКС претендуют 13 стран
Вчера, 18:23
 
В миреБразилияМауру ВиейраСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуМИД Бразилии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала