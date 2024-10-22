https://ria.ru/20241022/briks-1979417968.html

Филиппины изучают работу БРИКС и наблюдают за саммитом в Казани

Филиппины изучают работу БРИКС и наблюдают за саммитом в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Филиппины изучают работу БРИКС и наблюдают за саммитом в Казани

Филиппины изучают работу БРИКС и наблюдают за саммитом в Казани, но решения о намерении вступить в объединение пока не приняли, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:50

2024-10-22T19:50

2024-10-22T19:50

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Филиппины изучают работу БРИКС и наблюдают за саммитом в Казани, но решения о намерении вступить в объединение пока не приняли, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. "Пока что мы наблюдаем за этим (саммитом БРИКС в Казани - ред.). Мы изучаем вопрос", - сказал он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая интерес Манилы к объединению. Ректо добавил, что на данный момент Филиппины не приняли каких-либо решений относительно намерения вступить в БРИКС, продолжая мониторить работу объединения. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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