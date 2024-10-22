https://ria.ru/20241022/briks-1979414643.html

Гутерреш обсудит войну в Газе с другими участниками саммита БРИКС

Гутерреш обсудит войну в Газе с другими участниками саммита БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Гутерреш обсудит войну в Газе с другими участниками саммита БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани хочет провести ряд двусторонних встреч и обсудить, помимо прочего, тему войны в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:34

2024-10-22T19:34

2024-10-22T19:57

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ООН, 22 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани хочет провести ряд двусторонних встреч и обсудить, помимо прочего, тему войны в секторе Газа, заверил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак."Да, конечно", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, обсудит ли генсек ООН войну в Газе с участниками саммита.При этом Хак не уточнил, встречи с какими мировыми лидерами предстоят Гутеррешу, отметив лишь, что тот воспользуется возможностью провести "ряд двусторонних встреч с лидерами, которые участвуют в саммите".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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