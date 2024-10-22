Моди и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита БРИКС
Моди и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита БРИКС в среду
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Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду на полях саммита БРИКС в Казани проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Встреча премьер-министра Моди и председателя КНР Си Цзиньпина состоится завтра, 23 октября, на полях саммита БРИКС. Точное время и другие организационные моменты прорабатываются, но встреча состоится завтра", - заявил он в ходе брифинга.
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Это будут первые двусторонние переговоры Моди и Си Цзиньпина с момента столкновений в 2020 году военных Индии и Китая в пограничном регионе Ладакх.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
Накануне Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничном районе Ладакх. Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.