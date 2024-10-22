Президент Республики Конго прибыл в Казань на саммит БРИКС

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На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.