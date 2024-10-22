https://ria.ru/20241022/briks-1979392752.html
Россия и Индия обсуждают поставки СПГ на саммите БРИКС, рассказал Новак
Россия и Индия обсуждают поставки СПГ на саммите БРИКС, рассказал Новак - РИА Новости, 22.10.2024
Россия и Индия обсуждают поставки СПГ на саммите БРИКС, рассказал Новак
Россия и Индия на полях саммита БРИКС обсуждают поставки сжиженного природного газа в страну, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия и Индия на полях саммита БРИКС обсуждают поставки сжиженного природного газа в страну, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня мы рассматриваем соглашение о долгосрочном развитии отношений и о поставках на долгосрочную перспективу, рассматриваем вопрос поставок СПГ в Индию, сейчас уже осуществляются поставки", - сказал Новак в эфире "Россия 1". Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, индия, казань, александр новак, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Казань, Александр Новак, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия и Индия обсуждают поставки СПГ на саммите БРИКС, рассказал Новак
Новак: Россия и Индия обсуждают поставки СПГ в страну на саммите БРИКС