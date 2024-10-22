Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит в центре, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в центре, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба парламента Татарстана.
"Сегодня в Казань для участия в мероприятиях XVI саммита глав государств стран БРИКС прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая президента Лаоса встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", - говорится в сообщении.
Тхонглун Сисулит - лаосский государственный и политический деятель. В 2016-2021 годах - премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики. Президент Лаоса с 22 марта 2021 года.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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