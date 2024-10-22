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Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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17:39 22.10.2024 (обновлено: 17:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979390091.html
Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба парламента Татарстана. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:39
2024-10-22T17:54
лаос
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брикс
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россия
тхонглун сисулит
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба парламента Татарстана."Сегодня в Казань для участия в мероприятиях XVI саммита глав государств стран БРИКС прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая президента Лаоса встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", - говорится в сообщении.Тхонглун Сисулит - лаосский государственный и политический деятель. В 2016-2021 годах - премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики. Президент Лаоса с 22 марта 2021 года.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Лаос, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит в центре, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в центре, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в центре, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба парламента Татарстана.
"Сегодня в Казань для участия в мероприятиях XVI саммита глав государств стран БРИКС прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая президента Лаоса встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", - говорится в сообщении.
Тхонглун Сисулит - лаосский государственный и политический деятель. В 2016-2021 годах - премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики. Президент Лаоса с 22 марта 2021 года.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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ЛаосКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияТхонглун Сисулит
 
 
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