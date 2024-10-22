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Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России - РИА Новости, 22.10.2024
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17:10 22.10.2024 (обновлено: 17:26 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979380103.html
Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России
Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России - РИА Новости, 22.10.2024
Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России
Серьезные потрясения на международной арене не смогут поколебать незыблемость отношений Китая и России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:10
2024-10-22T17:26
китай
си цзиньпин
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
казань
брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Серьезные потрясения на международной арене не смогут поколебать незыблемость отношений Китая и России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.Встреча лидеров проходит на полях саммита БРИКС в Казани."В условиях невиданных за столетие тектонических трансформаций, международная ситуация переживает серьезные потрясения. Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой вековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга как великих держав", - сказал Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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китай, си цзиньпин, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, казань, брикс
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Казань, БРИКС
Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России

Си Цзиньпин: серьезные потрясения не смогут поколебать отношения Китая и России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Серьезные потрясения на международной арене не смогут поколебать незыблемость отношений Китая и России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
Встреча лидеров проходит на полях саммита БРИКС в Казани.
"В условиях невиданных за столетие тектонических трансформаций, международная ситуация переживает серьезные потрясения. Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой вековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга как великих держав", - сказал Си Цзиньпин.
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