https://ria.ru/20241022/briks-1979380103.html

Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России

Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России - РИА Новости, 22.10.2024

Си Цзиньпин отметил устойчивость отношений КНР и России

Серьезные потрясения на международной арене не смогут поколебать незыблемость отношений Китая и России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:10

2024-10-22T17:10

2024-10-22T17:26

китай

си цзиньпин

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Серьезные потрясения на международной арене не смогут поколебать незыблемость отношений Китая и России, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.Встреча лидеров проходит на полях саммита БРИКС в Казани."В условиях невиданных за столетие тектонических трансформаций, международная ситуация переживает серьезные потрясения. Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой вековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга как великих держав", - сказал Си Цзиньпин.

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китай

россия

казань

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