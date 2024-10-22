https://ria.ru/20241022/briks-1979371493.html

Моди обсудил с Путиным укрепление двустороннего партнерства Индии и России

Моди обсудил с Путиным укрепление двустороннего партнерства Индии и России - РИА Новости, 22.10.2024

Моди обсудил с Путиным укрепление двустороннего партнерства Индии и России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:43

2024-10-22T16:43

2024-10-22T16:43

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства. "Провел прекрасную встречу с президентом Путиным. Отношения между Индией и Россией имеют глубокие корни. Во время переговоров сосредоточились на дальнейшем укреплении двустороннего партнерства в различных отраслях", - написал Моди в соцсети X на русском языке. Премьер-министр Индии прибыл в Казань во вторник днем и стал первым иностранным лидером, с которым президент России провел переговоры на полях саммита БРИКС. В ходе встречи Путин, в частности, отметил, что российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и продолжают активно развиваться. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите будут представлены 36 стран (22 из них на высшем уровне), еще прибудут руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

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