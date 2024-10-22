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Бразилия готова обсудить в Казани платформу "Друзья мира" по Украине
Бразилия готова обсудить в Казани платформу "Друзья мира" по Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Бразилия готова обсудить в Казани платформу "Друзья мира" по Украине
Делегация Бразилии готова во время двусторонних встреч на площадке БРИКС представить свое предложение о платформе "Друзей мира" по Украине, сообщил в интервью... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:35
2024-10-22T15:35
2024-10-22T15:35
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - РИА Новости. Делегация Бразилии готова во время двусторонних встреч на площадке БРИКС представить свое предложение о платформе "Друзей мира" по Украине, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Мауру Виейра. "Мы готовы представить общие контуры предложения любому, кто обратится к нам для двусторонних встреч", - сказал он. При этом министр добавил, что тема "Друзей мира" вряд ли будет частью официальной повестки саммита в Казани. Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира " по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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В мире, Бразилия, Украина, Мауру Виейра, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, МИД Бразилии
Бразилия готова обсудить в Казани платформу "Друзья мира" по Украине
МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить платформу "Друзья мира" по Украине