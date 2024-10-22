https://ria.ru/20241022/briks-1979342263.html

России важны отношения со странами Африки, заявил Путин

России важны отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024

России важны отношения со странами Африки, заявил Путин

Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:33

африка

россия

юар

владимир путин

брикс

сирил рамафоса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979291418_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_7e090ff976177a41e027564b3f27fd73.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Казани на полях саммита БРИКС."Конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита "Россия - Африка" совместных документов - декларации и плана действий до 2026 года", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

африка

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, россия, юар, владимир путин, брикс, сирил рамафоса