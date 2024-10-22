https://ria.ru/20241022/briks-1979342263.html
России важны отношения со странами Африки, заявил Путин
России важны отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024
России важны отношения со странами Африки, заявил Путин
Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:24
2024-10-22T15:24
2024-10-22T15:33
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Казани на полях саммита БРИКС."Конечно, Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита "Россия - Африка" совместных документов - декларации и плана действий до 2026 года", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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африка, россия, юар, владимир путин, брикс, сирил рамафоса
Африка, Россия, ЮАР, Владимир Путин, БРИКС, Сирил Рамафоса
России важны отношения со странами Африки, заявил Путин
Путин: Россия ценит укрепление отношений со странами Африки