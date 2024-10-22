Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС
Песков: Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в лице главы МИД
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о статусе Саудовской Аравии на саммите объединения.
"Сегодня присутствует (на саммите БРИКС - ред.) Саудовская Аравия в лице министра иностранных дел (Фейсала бин Фархана - ред.) и они, по заявлению наших саудовских друзей, в качестве приглашенной стороны", - процитировали Пескова "Известия".
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Как сообщает издание, Песков добавил, что об отношениях России и Саудовской Аравии красноречиво говорит присутствие главы МИД королевства на мероприятиях саммита.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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