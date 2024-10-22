Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 22.10.2024 (обновлено: 16:19 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979332437.html
Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС
Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС
Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:55
2024-10-22T16:19
в мире
саудовская аравия
россия
казань
дмитрий песков
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979179473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59d56584f85ac2c8bce9a6ca7411387c.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о статусе Саудовской Аравии на саммите объединения. "Сегодня присутствует (на саммите БРИКС - ред.) Саудовская Аравия в лице министра иностранных дел (Фейсала бин Фархана - ред.) и они, по заявлению наших саудовских друзей, в качестве приглашенной стороны", - процитировали Пескова "Известия". Как сообщает издание, Песков добавил, что об отношениях России и Саудовской Аравии красноречиво говорит присутствие главы МИД королевства на мероприятиях саммита.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
саудовская аравия
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979179473_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54f2314e9b57ed05e59e9d0cd6145f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, россия, казань, дмитрий песков, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Казань, Дмитрий Песков, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС
Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС

Песков: Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в лице главы МИД

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о статусе Саудовской Аравии на саммите объединения.
"Сегодня присутствует (на саммите БРИКС - ред.) Саудовская Аравия в лице министра иностранных дел (Фейсала бин Фархана - ред.) и они, по заявлению наших саудовских друзей, в качестве приглашенной стороны", - процитировали Пескова "Известия".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
Вчера, 02:40
Как сообщает издание, Песков добавил, что об отношениях России и Саудовской Аравии красноречиво говорит присутствие главы МИД королевства на мероприятиях саммита.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
В миреСаудовская АравияРоссияКазаньДмитрий ПесковСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала