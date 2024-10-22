https://ria.ru/20241022/briks-1979332437.html

Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС

Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Песков рассказал о статусе Саудовской Аравии на саммите БРИКС

Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:55

2024-10-22T14:55

2024-10-22T16:19

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брикс

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия присутствует на саммите БРИКС в Казани в лице министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о статусе Саудовской Аравии на саммите объединения. "Сегодня присутствует (на саммите БРИКС - ред.) Саудовская Аравия в лице министра иностранных дел (Фейсала бин Фархана - ред.) и они, по заявлению наших саудовских друзей, в качестве приглашенной стороны", - процитировали Пескова "Известия". Как сообщает издание, Песков добавил, что об отношениях России и Саудовской Аравии красноречиво говорит присутствие главы МИД королевства на мероприятиях саммита.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

саудовская аравия

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