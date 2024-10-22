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Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС - РИА Новости, 22.10.2024
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13:54 22.10.2024 (обновлено: 13:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979316972.html
Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС
Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС - РИА Новости, 22.10.2024
Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС
Страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств, это объединение, которое призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:54
2024-10-22T13:55
россия
казань
бразилия
дмитрий песков
брикс
евросоюз
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств, это объединение, которое призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить против" кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией: у БРИКС нет устава, нет какой-то хартии, которая бы объединяла, четких правил и так далее. То есть это скорее объединение стран, которые разделяют единые ценности, единые ориентиры", - заявил Песков "Известиям". Он отметил, что страны БРИКС - приверженцы универсальной модели взаимоотношений без моноцентризма, которая зиждется на взаимном уважении и взаимной выгоде. "А ЕС - это свои уставные документы, это четкие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных", - добавил представитель Кремля. На просьбу уточнить, можно ли говорить о том, что в БРИКС не "дружат против" кого-то, Песков подчеркнул: "нужно так говорить". "Действительно, сотрудничество в БРИКС никоим образом не нацелено против каких-то других стран, против каких-то других моделей. Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников", - отметил пресс-секретарь президента. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html
https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
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россия, казань, бразилия, дмитрий песков, брикс, евросоюз, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, БРИКС, Евросоюз, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС

Песков: БРИКС призван обеспечивать взаимные интересы участников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств, это объединение, которое призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить против" кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией: у БРИКС нет устава, нет какой-то хартии, которая бы объединяла, четких правил и так далее. То есть это скорее объединение стран, которые разделяют единые ценности, единые ориентиры", - заявил Песков "Известиям".
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Он отметил, что страны БРИКС - приверженцы универсальной модели взаимоотношений без моноцентризма, которая зиждется на взаимном уважении и взаимной выгоде.
ЕС - это свои уставные документы, это четкие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных", - добавил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, можно ли говорить о том, что в БРИКС не "дружат против" кого-то, Песков подчеркнул: "нужно так говорить".
"Действительно, сотрудничество в БРИКС никоим образом не нацелено против каких-то других стран, против каких-то других моделей. Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников", - отметил пресс-секретарь президента.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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