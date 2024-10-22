https://ria.ru/20241022/briks-1979316187.html

Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС

Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:51

2024-10-22T13:51

2024-10-22T14:04

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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россия

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казань

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему объединению" БРИКС."Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС", - сказал индийский премьер.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

индия

россия

казань

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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, индия, россия, нарендра моди, казань, владимир путин