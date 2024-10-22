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Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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13:51 22.10.2024 (обновлено: 14:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979316187.html
Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС
Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:51
2024-10-22T14:04
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
индия
россия
нарендра моди
казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему объединению" БРИКС."Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС", - сказал индийский премьер.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, индия, россия, нарендра моди, казань, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Казань, Владимир Путин
Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС

Моди на встрече с Путиным: многие страны хотят присоединиться к БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему объединению" БРИКС.
"Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС", - сказал индийский премьер.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреИндияРоссияНарендра МодиКазаньВладимир Путин
 
 
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