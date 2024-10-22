Моди заявил о желании многих стран присоединиться к БРИКС
Моди на встрече с Путиным: многие страны хотят присоединиться к БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 22 октября 2024
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что многие страны мира хотят присоединиться к "нашему объединению" БРИКС.
"Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС", - сказал индийский премьер.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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