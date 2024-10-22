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Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости, 22.10.2024
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13:41 22.10.2024 (обновлено: 13:56 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/briks-1979312937.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости, 22.10.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:41
2024-10-22T13:56
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
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нью-дели
нарендра моди
владимир путин
брикс
политика
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", - сказал Путин.Он отметил, товарооборот между странами находится в хорошем состоянии, и напомнил, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится 12 ноября в Нью-Дели."Последовательно развиваются крупные проекты", - добавил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, индия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, брикс, политика
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Индия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Владимир Путин, БРИКС, Политика
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Путин: отношения России и Индии развиваются и носят привилегированный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", - сказал Путин.
Он отметил, товарооборот между странами находится в хорошем состоянии, и напомнил, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится 12 ноября в Нью-Дели.
"Последовательно развиваются крупные проекты", - добавил Путин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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