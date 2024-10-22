https://ria.ru/20241022/briks-1979312937.html

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:41

2024-10-22T13:41

2024-10-22T13:56

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

индия

нью-дели

нарендра моди

владимир путин

брикс

политика

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться", - сказал Путин.Он отметил, товарооборот между странами находится в хорошем состоянии, и напомнил, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится 12 ноября в Нью-Дели."Последовательно развиваются крупные проекты", - добавил Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

индия

нью-дели

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, индия, нью-дели, нарендра моди, владимир путин, брикс, политика