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Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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12:46 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/briks-1979297478.html
Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС
Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС
Встреча лидеров стран БРИКС в Казани является очень важной, страны глобального Юга нуждаются в финансировании, заявила глава Нового банка развития Дилма... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:46
2024-10-22T12:46
в мире
россия
казань
юг
владимир путин
новый банк развития
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча лидеров стран БРИКС в Казани является очень важной, страны глобального Юга нуждаются в финансировании, заявила глава Нового банка развития Дилма Роуссефф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. "Я считаю, что эта встреча БРИКС является очень важной... В настоящий момент страны глобального Юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно-таки сложные", - сказала она. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
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в мире, россия, казань, юг, владимир путин, новый банк развития, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Юг, Владимир Путин, Новый банк развития, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС

Глава Нового банка развития Роуссефф назвала встречу лидеров БРИКС очень важной

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча лидеров стран БРИКС в Казани является очень важной, страны глобального Юга нуждаются в финансировании, заявила глава Нового банка развития Дилма Роуссефф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
"Я считаю, что эта встреча БРИКС является очень важной... В настоящий момент страны глобального Юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно-таки сложные", - сказала она.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
В миреРоссияКазаньЮгВладимир ПутинНовый банк развитияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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