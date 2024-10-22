Глава Нового банка развития заявила о важности встречи лидеров стран БРИКС
Глава Нового банка развития Роуссефф назвала встречу лидеров БРИКС очень важной
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Встреча лидеров стран БРИКС в Казани является очень важной, страны глобального Юга нуждаются в финансировании, заявила глава Нового банка развития Дилма Роуссефф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
"Я считаю, что эта встреча БРИКС является очень важной... В настоящий момент страны глобального Юга очень нуждаются в финансировании. При этом условия его получения довольно-таки сложные", - сказала она.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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