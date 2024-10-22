Страны БРИКС обладают огромным потенциалом, заявил Гаджиев
Гаджиев: страны БРИКС могут внести вклад в установление нового мирового порядка
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 окт - РИА Новости. Страны БРИКС обладают огромным потенциалом для того, чтобы способствовать установлению более справедливого нового мирового порядка, заявил в интервью агентству Синьхуа, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.
"Мы уверены, что страны БРИКС обладают огромным потенциалом, могут внести вклад в установление нового мирового порядка, основанного на справедливости, международном праве и равноправии государств", - приводит агентство слова Гаджиева.
Он также подчеркнул, что "мир не может быть одноплярным", и страны БРИКС уже стали важной силой на мировой арене. Гаджиев отметил, что механизм БРИКС для стран Глобального Юга стал важной платформой для выражения своего голоса, а также он играет важную роль в улучшении представительства и влияния "Глобального Юга" в международных делах. "У каждой страны-члена БРИКС есть свои преимущества, и сплоченная работа по эффективному использованию этих преимуществ принесет пользу всему миру", - добавил он.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.