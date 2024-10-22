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Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть

Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть - РИА Новости, 22.10.2024

Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть

В Казани сегодня открывается саммит БРИКС — крупнейшее международное мероприятие в России после начала спецоперации на Украине. Конечно, сложно придумать более... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

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В Казани сегодня открывается саммит БРИКС — крупнейшее международное мероприятие в России после начала спецоперации на Украине. Конечно, сложно придумать более наглядную демонстрацию того, что все попытки Запада "изолировать Россию" потерпели крах, но в принципе это стало ясно уже в 2022 году, а после того, что Израиль устроил в Газе (а теперь и в Ливане), лживость западных призывов "сплотиться всем миром, чтобы наказать агрессора" стала понятна даже самым простодушным дилетантам.Так что символическое значение того, что в гости к Владимиру Путину приедут главы 24 стран, принципиально в первую очередь для самого Запада: не имея возможности игнорировать этот факт, его пытаются объяснить самыми разными причинами — от собственных ошибок в работе с Глобальным Югом до российской манипуляции антиколониальной и антизападной риторикой. Однако рост популярности БРИКС носит совершенно объективный характер — и его нельзя понять в отрыве от масштабнейшей трансформации всего мироустройства.БРИКС создано меньше двух десятилетий назад, но уже тогда, в 2006-м, было понятно, что мир вступает в новую эпоху. Начиналось формирование нового миропорядка — и хотя ни скорость этого процесса, ни накал борьбы еще не были ясны, все понимали, что масштаб изменений будет огромным и всеобщим. Спустя всего несколько месяцев после образования БРИК (тогда объединение еще состояло из четырех стран) Владимир Путин выступил с мюнхенской речью, в которой предупредил о бесперспективности попыток Запада (и первую очередь США) "пасти народы" — по сути, это была констатация провала планов построения однополярного мира. В следующем, 2008 году грянул мировой финансовый кризис, вина за который полностью лежала на США, а учитывая, что именно они контролировали мировую финансовую систему, платить по счетам за американскую жадность пришлось всей планете. К этому моменту США уже разворотили Ирак, ключевую страну Ближнего Востока, так что начавшаяся спустя три года "арабская весна" с ее тяжелейшими последствиями для всего региона фактически была предопределена. От 2011 года оставался всего один шаг до 2014-го — когда Россия вступила в открытый геополитический конфликт с Западом из-за его попыток забрать себе Украину. Ну а дальше по нарастающей к 2022 году — когда конфликт приобрел форму военного, пусть и опосредованного.Все эти годы Запад слабел, а Глобальный Юг укреплялся. Ослабление Запада было объективным процессом, имеющим геополитическое, историческое, экономическое и прочие объяснения. Но главным стало то, что полутысячелетняя эпоха западного доминирования заканчивается — и это проявляется в форме крушения проекта глобализации по англосаксонским правилам, на который сделали главную ставку в США и Европе. Глобализация не была закончена — и она стала сыпаться не оттого, что против нее восстала Россия или отдельные страны Глобального Юга, а по причине ошибок в самой ее конструкции. Нельзя было объять необъятное, то есть заставить весь мир жить по выгодным Западу и написанным на Западе правилам (политическим, финансово-экономическим, торговым, культурным, идеологическим). Конечно, англосаксонскому "головокружению от успехов" очень способствовало самоубийство СССР, после которого на Западе большая часть элиты действительно поверила в "конец истории" и наступление эры "глобального правительства". Однако уже к середине нулевых обнаружилось, что Запад не справляется с ролью глобального заказчика-архитектора-подрядчика-строителя — все идет вразнос.Тогда и возникло БРИКС — изначально как инструмент координации между незападными странами, которые понимали, что Запад и сам идет не туда, и весь мир тащит за собой. За прошедшие годы Запад еще больше ослаб, причем это касается уже не только его позиций на мировой арене, но и внутреннего состояния. США в середине прошлого десятилетия вступили в период повышенной турбулентности — и не только не смогут из него выйти даже в среднесрочной перспективе, но и рискуют попасть в серьезнейшую внутреннюю смуту. Это не значит, что у Америки уже нет сил на борьбу за удержание позиций мирового гегемона, но означает, что ей нужно выбирать между попытками отстоять эту гегемонию на мировой арене и глубокими внутренними реформами. Однако отказаться от претензий на мировое господство (если называть вещи своими именами) нынешний американский истеблишмент не хочет и не может — а значит, без масштабных внутренних потрясений геополитическая стратегия и практика Вашингтона не изменятся. То есть Америка будет пытаться играть на всех досках одновременно — сдерживая тех, в ком она видит реальную или потенциальную угрозу своей гегемонии.Что это значит для БРИКС? То, что блоку придется становиться все более антиамериканским — не потому, что его целью является противоборство с США, а потому, что сами США не оставят его в покое. Для Америки категорически неприемлемы любые проекты по строительству альтернативной глобальной архитектуры (финансовой, торговой, военной), тем более такие, которые объединяют ключевые страны незападного мира — Китай, Индию, Россию, арабский мир и латиноамериканцев. И США будут усиливать давление на входящие в БРИКС страны, чтобы помешать или хотя бы замедлить их движение к интеграции тех же финансовых систем.БРИКС не ставило вопрос о расширении до 2022 года — и только тогда объединение приступило к приему новых членов. Из шести приглашенных (и просившихся) одна страна отвалилась сразу: в Аргентине пришел к власти проамериканский и антикитайски настроенный президент Милей. Чуть застопорила свое вступления Саудовская Аравия: принц Мухаммед взял паузу, и полноценное вступление в БРИКС, возможно, будет подтверждено на нынешнем саммите в Казани. Однако Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия вступили в БРИКС, который из "пятерки" стал "девяткой". С этим расширением БРИКС стало уже действительно глобальным объединением, потому что раньше в нем вообще не был представлен двухмиллиардный исламский мир, а теперь от него есть целых три страны. И еще несколько очень значимых стран исламского мира стоят в очереди: даже если все еще будет подвешен вопрос с Саудовской Аравией, интерес проявили множество мусульманских государств — от Турции до Малайзии.Конечно, между отдельными странами БРИКС существует множество разногласий. Самыми заметными считаются китайско-индийские (хотя на полях нынешнего саммита пройдет первая за четыре с половиной года официальная встреча Си Цзиньпина и Моди — они не проводили переговоров с момента приграничного конфликта в Гималаях весной 2020-го). И именно на них пытаются играть англосаксы, особенно применительно к тем странам, на которые не могут оказывать прямое давление. Однако существующие разногласия — ничто по сравнению с тем, что объединяет страны БРИКС+, а это понимание, что Запад не имеет ни прав, ни возможностей навязывать всем остальным свою "картину мироустройства". Внутри БРИКС всегда будут разногласия по поводу желательной скорости и методов содействия процессу "заката Запада", но никто не ставит под сомнение тот факт, что конец западной гегемонии отвечает интересам всех стран, консолидирующихся вокруг БРИКС.На самом деле, кстати, он отвечает и интересам самих стран Запада, включая США, но они уже стали просто носителями паразитического и антинационального глобалистского проекта и не могут отстаивать свои национальные интересы. Но если у них все-таки найдутся воля и силы отказаться от навязанной ими роли, БРИКС будет с радостью сотрудничать в выработке правил нового мироустройства и строительстве нового миропорядка. Который в любом случае будет построен — вместе с Западом или вопреки его воле.

https://ria.ru/20241021/avtoritet-1979178652.html

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