https://ria.ru/20241022/briks--1979344532.html
На саммите БРИКС рассмотрят вопросы мира и безопасности, заявил Рамафоса
На саммите БРИКС рассмотрят вопросы мира и безопасности, заявил Рамафоса - РИА Новости, 22.10.2024
На саммите БРИКС рассмотрят вопросы мира и безопасности, заявил Рамафоса
На саммите БРИКС в Казани рассмотрят вопросы мира, безопасности и торговли, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:32
2024-10-22T15:32
2024-10-22T15:32
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани рассмотрят вопросы мира, безопасности и торговли, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "Действительно, нам предстоит большая работа и сегодня вечером. Мы были приглашены на это мероприятие. А также на самом саммите мы будем принимать участие вместе с другими странами, а также с вами. Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях в мире, а также о вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности, торгового оборота", - сказал Рамафоса на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Казань, ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
На саммите БРИКС рассмотрят вопросы мира и безопасности, заявил Рамафоса
На саммите БРИКС в Казани рассмотрят вопросы мира, безопасности и торговли