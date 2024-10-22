https://ria.ru/20241022/braziliya-1978577638.html

Межгосударственные отношения России и Бразилии

Межгосударственные отношения России и Бразилии - РИА Новости, 22.10.2024

Межгосударственные отношения России и Бразилии

Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были впервые установлены 3 октября 1828 года. Впоследствии они несколько раз прерывались: в 1917 году после... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:47

2024-10-22T17:47

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Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были впервые установлены 3 октября 1828 года. Впоследствии они несколько раз прерывались: в 1917 году после Октябрьской революции (восстановлены в 1945 году) и в 1947 году из-за установления в Бразилии военной диктатуры (восстановлены в 1961 году). Позже бразильцы одни из первых признали Российскую Федерацию в качестве государства-преемника СССР (26 декабря 1991 года).В июне 2000 года подписан базовый Договор о партнерских отношениях между Россией и Бразилией. В ноябре 2004 года состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Бразилию – первый в истории двусторонних отношений визит в эту страну главы российского государства.В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются устойчивой позитивной динамикой. Состоялись официальные визиты президента России в Бразилию (ноябрь 2004 года, ноябрь 2008 года, июль 2014 года) и президента Бразилии в Россию (январь 2002 года, октябрь 2005 года, май 2010 года, декабрь 2012 года, июнь 2017 года). Кроме того, президенты России и Бразилии неоднократно встречались "на полях" различных саммитов и конференций.28 июня 2019 года президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару пообщались "на полях" саммита "Большой двадцатки" в ходе встречи лидеров стран БРИКС. Это была первая встреча лидеров двух стран. 13-14 ноября 2019 года президент России Владимир Путин посетил Бразилию, где принял участие в работе XI саммита БРИКС. Глава российского государства выступил на церемонии закрытия Делового форума БРИКС и присутствовал на встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. В ходе визита Владимир Путин также встретился с настоятелем православного храма в Бразилиа иереем Франциском. 4 июня 2021 президент Бразилии Жаир Болсонаро по видеосвязи принял участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума. 16 февраля 2022 года президент Бразилии посетил Москву с официальным визитом.В ходе переговоров на высшем уровне были рассмотрены вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление, а также сделали заявления для прессы.В рамках визита президент Бразилии Жаир Болсонаро также встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.31 октября 2022 года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасио Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии. 20 декабря 2022 года Владимир Путин в ходе телефонного разговора с избранным президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в государственной деятельности.В последующем лидеры России и Бразилии несколько раз общались по телефону: 26 мая и 23 октября 2023 года, 10 июня и 18 сентября 2024 года.1 января 2023 года в качестве специального представителя президента России в церемонии инаугурации избранного руководства Бразилии участвовала председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она была принята президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.Осуществляются контакты внешнеполитических ведомств.17 апреля 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе поездки по странам латиноамериканского региона посетил Бразилию.В рамках визита Сергей Лавров был принят президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой, состоялся его контакт со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. Сергей Лавров также выступил с лекцией в бразильской дипломатической академии­ Институте Рио-Бранко. Сергей Лавров также встречался с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой 2 июня в Кейптауне "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС и 21 сентября в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.21-22 февраля 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.21 февраля состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. 22 февраля он был принят президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии также встречались 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС, 9 сентября в Эр-Рияде "на полях" седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и 27 сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Осуществляется межпарламентское взаимодействие.29 сентября – 2 октября 2023 года заместитель председателя Федерального сената Национального конгресса Бразилии Венезиано Витал ду Регу Сегунду Нету принял участие в первой международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка". "На полях" конференции состоялась встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с Венезиано Виталом ду Регу Сегунду Нету. 11 июля 2024 года первый заместитель председателя Федерального сената Национального конгресса Бразилии Венезиано Витал ду Регу Сегунду Нету принял участие в пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, которое прошло в Санкт-Петербурге.Действует Комиссия высокого уровня (КВУ) по сотрудничеству под руководством председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и ее составные части – Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (12-е заседание МПК состоялось 26-27 февраля 2024 года в Москве), а также Политическая комиссия (очередное заседание состоялось 3 июля 2023 года в Москве). Бразилия – ведущий торговый партнер России в Латинской Америке. По информации бразильского посла в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, в 2023 году товарооборот России и Бразилии преодолел отметку в 11 миллиардов долларов.Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию. По итогам года Бразилия нарастила импорт российских товаров на 27% - до рекордных 10 миллиардов долларов.По итогам января-июня 2024 года российско-бразильский товарооборот вырос на 22% в сравнении с тем же периодом 2023 года.Из Бразилии в Россию поставляется продукция растительного и животного происхождения, химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и оборудование. Российский экспорт в Бразилию включает удобрения, нефтепродукты, металлы и изделия из них, изотопы для медицинского оборудования, продукцию обрабатывающей промышленности.Россия по итогам августа 2024 года стала шестым основным поставщиком металлов в Бразилию, поднявшись за год с десятой позиции. При этом РФ была второй по объему поставок железа и стали и пятой – по никелю. Главным образом Бразилия закупала железо и сталь - на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в 1,5 раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля – до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий – его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов. (РИА Новости, 8 сентября 2024 года, 08:30)Важная сфера сотрудничества – АПК. На Бразилию приходится треть в общем объеме товарооборота продукции АПК России со странами Латинской Америки. Россия стабильно наращивает поставки сельскохозяйственной продукции на бразильский рынок. За последние шесть лет экспорт в стоимостном выражении значительно увеличился. Драйвером роста является пшеница. Наша страна – один из главных поставщиков зерновых в Бразилию и входит в число ведущих по рыбной продукции.По итогам января-августа 2024 года Бразилия поставила в РФ мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период 2023 года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов. В основном Россия ввозила в текущем году из Бразилии мясо крупного рогатого скота, увеличив его закупки почти на 40% - до 169 миллионов долларов. Одновременно спрос на мясо домашней птицы и субпродукты из нее вырос в 1,5 раза - до 71 миллиона долларов. Вдвое вырос ввоз субпродуктов из мяса животных - до 22 миллионов долларов, а в 2,4 раза - свинины, до 7 миллионов долларов. (РИА Новости, 7 сентября 2024 года, 11:00)Россия и Бразилия эффективно взаимодействуют в сфере химической промышленности. Российские компании "Уралкалий", "ЕвроХим", "ФосАгро" поставляют на бразильский рынок удобрения. За январь-август 2024 года бразильские компании нарастили ввоз удобрений на 10% – до рекордных 27,2 миллиона тонн. Предыдущим максимумом был 2022 год, когда за соответствующий период импорт составил 27,1 миллиона. В области мирного использования атомной энергии активная работа ведется по линии госкорпорации "Росатом".В 2022 году "Росатом" заключил с компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) контракт на полное обеспечение в 2023-2027 годах обогащенным ураном единственной в Бразилии АЭС "Ангра". Весной 2023 года госкорпорация сообщала, что также подписала с организацией еще один контракт, но уже на поставку природного урана.Летом 2023 года Бразилия впервые с 1999 года импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 миллиона долларов. Одновременно латиноамериканская страна завезла 26,9 тонны природного урана на 52,7 миллиона долларов, что произошло впервые как минимум с 1998 года – более ранних данных в открытом доступе нет.Развиваются культурные связи между странами. Укреплению традиций культурного сотрудничества способствует растущее число артистических коллективов, выезжающих на гастроли в Латинскую Америку, организация там художественных выставок, недель российского кино, дней российской культуры.Знаковый совместный проект в этой области – первая и единственная зарубежная Школа Большого театра, действующая с 2000 года в городе Жоинвиле. В Москве в 2013 году открылся Бразильский культурный центр, где также регулярно проводятся лекции, концерты, семинары и другие мероприятия. Россия вместе с Бразилией готовят кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на судне "Академик Трешников". Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, старт экспедиции намечен на ноябрь.Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров не исключил, что совместно с Бразилией получится организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, бразилия, россия, латинская америка