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Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды
Россия вместе с Бразилией проведет кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:24
2024-07-29T03:24
2024-07-29T03:24
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия вместе с Бразилией проведет кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на судне "Академик Трешников" осенью, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. "Осенью начнется российско-бразильская кругосветная экспедиция вокруг Антарктиды. Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, старт экспедиции намечен на ноябрь. Это достаточно большой проект, объединяющий ученых из восьми стран-участниц БРИКС", – сказал Макаров. Глава института не исключил, что совместно с Бразилией получится организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс". Судно "Северный полюс", не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогают изучить ледовую обстановку.
https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html
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бразилия, антарктида, россия, александр макаров, брикс, адмиралтейские верфи, наука, в мире
Наука, Бразилия, Антарктида, Россия, Александр Макаров, БРИКС, Адмиралтейские верфи, Наука, В мире
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды
ААНИИ: Россия и Бразилия начнут кругосветную экспедицию вокруг Антарктиды осенью