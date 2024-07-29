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Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024
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Наука
 
03:24 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/ekspeditsiya-1962586709.html
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды
Россия вместе с Бразилией проведет кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:24
2024-07-29T03:24
наука
бразилия
антарктида
россия
александр макаров
брикс
адмиралтейские верфи
наука
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия вместе с Бразилией проведет кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на судне "Академик Трешников" осенью, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. "Осенью начнется российско-бразильская кругосветная экспедиция вокруг Антарктиды. Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, старт экспедиции намечен на ноябрь. Это достаточно большой проект, объединяющий ученых из восьми стран-участниц БРИКС", – сказал Макаров. Глава института не исключил, что совместно с Бразилией получится организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс". Судно "Северный полюс", не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогают изучить ледовую обстановку.
https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html
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бразилия, антарктида, россия, александр макаров, брикс, адмиралтейские верфи, наука, в мире
Наука, Бразилия, Антарктида, Россия, Александр Макаров, БРИКС, Адмиралтейские верфи, Наука, В мире
Россия и Бразилия готовят научную экспедицию вокруг Антарктиды

ААНИИ: Россия и Бразилия начнут кругосветную экспедицию вокруг Антарктиды осенью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсберги у побережья Антарктиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия вместе с Бразилией проведет кругосветную научную экспедицию вокруг Антарктиды, международная команда ученых из восьми стран БРИКС отправится в рейс на судне "Академик Трешников" осенью, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
"Осенью начнется российско-бразильская кругосветная экспедиция вокруг Антарктиды. Российское судно отправится к берегам Южной Америки в октябре, старт экспедиции намечен на ноябрь. Это достаточно большой проект, объединяющий ученых из восьми стран-участниц БРИКС", – сказал Макаров.
Антарктида - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды
03:02
Глава института не исключил, что совместно с Бразилией получится организовать подобный проект в Арктике на ледостойкой платформе "Северный полюс".
Судно "Северный полюс", не имеющее аналогов в мире, построено на Адмиралтейских верфях и спущено на воду в 2022 году. Оно стало для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром и даже измерительным прибором – в корпус ЛСП вмонтированы датчики, которые помогают изучить ледовую обстановку.
Контур озера Восток - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды
28 января, 15:26
 
НаукаБразилияАнтарктидаРоссияАлександр МакаровБРИКСАдмиралтейские верфиНаукаВ мире
 
 
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