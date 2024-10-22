https://ria.ru/20241022/bashkirija-1979309815.html

Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать"

Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать" - РИА Новости, 22.10.2024

Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать"

Жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 1... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:30

2024-10-22T13:30

2024-10-22T13:30

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ВОЛГОГРАД, 22 окт – РИА Новости. Жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 1 году принудительных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. В феврале житель Башкирии записал видеообращение с требованием провести реконструкцию монумента "Родина-мать зовет!", чтобы "закрыть ее срамные места". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении мужчины и дать оценку его словам, против блогера было возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Во вторник Волгоградский областной суд вынес приговор по делу. "Волгоградский областной суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее в апреле суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного видео на фоне монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

https://ria.ru/20241016/ikony-1978298075.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, александр бастрыкин, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)