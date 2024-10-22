https://ria.ru/20241022/bashkirija-1979309815.html
Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать"
Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать" - РИА Новости, 22.10.2024
Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать"
Жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 1... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:30
2024-10-22T13:30
2024-10-22T13:30
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ВОЛГОГРАД, 22 окт – РИА Новости. Жителя Башкирии, призывавшего "закрыть срамные места" скульптуре "Родина-мать зовет!" в Волгограде, признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 1 году принудительных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. В феврале житель Башкирии записал видеообращение с требованием провести реконструкцию монумента "Родина-мать зовет!", чтобы "закрыть ее срамные места". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении мужчины и дать оценку его словам, против блогера было возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Во вторник Волгоградский областной суд вынес приговор по делу. "Волгоградский областной суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением публичной информации в социальных сетях, в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее в апреле суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары, ее признали виновной в реабилитации нацизма после публикации оскорбительного видео на фоне монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.
https://ria.ru/20241016/ikony-1978298075.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, александр бастрыкин, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Александр Бастрыкин, Волгоградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть "Родину-мать"
Жителя Башкирии осудили за призыв прикрыть скульптуру "Родина-мать зовет!"