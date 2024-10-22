https://ria.ru/20241022/ataka-1979424776.html

"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле

"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле - РИА Новости, 22.10.2024

"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле

Бойцы ливанского движения "Хезбаллах" с помощью серии беспилотников атаковали военную базу Эльяким на юге Хайфы, заявила пресс-служба движения. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:41

2024-10-22T20:41

2024-10-22T20:45

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезбаллах" с помощью серии беспилотников атаковали военную базу Эльяким на юге Хайфы, заявила пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы, запустив серию беспилотников-камикадзе", - сказано в заявлении.По данным пресс-службы, все цели были поражены.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, хайфа, израиль, юг, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024