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"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле
"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле - РИА Новости, 22.10.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле
Бойцы ливанского движения "Хезбаллах" с помощью серии беспилотников атаковали военную базу Эльяким на юге Хайфы, заявила пресс-служба движения. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:41
2024-10-22T20:41
2024-10-22T20:45
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезбаллах" с помощью серии беспилотников атаковали военную базу Эльяким на юге Хайфы, заявила пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы, запустив серию беспилотников-камикадзе", - сказано в заявлении.По данным пресс-службы, все цели были поражены.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, хайфа, израиль, юг, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Юг, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу на юге Хайфы в Израиле
"Хезболла" заявила, что атаковала военную базу Эльяким на юге Хайфы в Израиле