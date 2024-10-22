Эксперт: Аргентина отказалась от помощи экономике, не вступив в БРИКС
Аналитик Ламеса: Аргентина, не вступив в БРИКС, отказалась от помощи экономике
© AP Photo / Julian BongiovanniПрезидент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина
© AP Photo / Julian Bongiovanni
Президент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Аргентина, не вступив в БРИКС, отказалась от помощи своей экономике, в частности через банк развития группы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе.
"Это большая потеря с точки зрения возможностей, которые Аргентина имела бы в нынешней экономической ситуации, если бы была частью группы. Мы должны помнить о важности нового Банка развития БРИКС. Это мощная финансовая структура, целями которой являются план помощи на случай рискованных ситуаций с большими суммами ликвидности для стран-членов, а также, конечно, крупные программы по инфраструктуре", - отметил Ламеса.
Отказ от участия в БРИКС стал отказом от привилегированного положения перед рядом мировых рынков, считает эксперт.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Группа БРИКС
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