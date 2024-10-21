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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:50
2024-10-21T10:50
2024-10-21T10:50
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - говорится телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.40 мск, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремели взрывы
"Общественное": в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги