https://ria.ru/20241021/vzryvy-1979080680.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 21.10.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T10:50

2024-10-21T10:50

2024-10-21T10:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - говорится телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.40 мск, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241021/plennyj-1979071676.html

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кривой рог

днепропетровская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф