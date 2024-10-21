https://ria.ru/20241021/vystavka-1979163786.html

Более 500 компаний принимают участие в международной выставке "ХИМИЯ-2024"

Более 500 компаний принимают участие в международной выставке "ХИМИЯ-2024" - РИА Новости, 21.10.2024

Более 500 компаний принимают участие в международной выставке "ХИМИЯ-2024"

В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 27-я международная выставка химической промышленности и науки "ХИМИЯ – 2024"; в ней... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:45

2024-10-21T17:45

2024-10-21T17:45

россия

китай

индия

дмитрий курочкин

сергей катырин

виктор иванов (политик)

экспоцентр

российский союз химиков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 27-я международная выставка химической промышленности и науки "ХИМИЯ – 2024"; в ней принимают участие более 500 компаний из Республики Беларусь, Индии, Китая, Ирана, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана. Выставка организована АО "Экспоцентр" при поддержке Минпромторга России, Российского союза химиков, Ассоциации "Росхимреактив"; МГУ им. М. В. Ломоносова; Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Данный форум, который проводится с 1965 года, охватывает все области химического комплекса и представляет полную картину современных достижений химической науки. Тематика мероприятий направлена на отрасли химической промышленности, сырье химической промышленности, производство, зеленую химию, безопасность и многое другое. На открытии выставки вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Дмитрий Курочкин огласил слова президента ТПП Сергея Катырина. В приветственном письме глава ТПП отметил, что выставка "ХИМИЯ-2024" - одна из наиболее значимых и авторитетных площадок для диалога специалистов отрасли, ученых и представителей власти. Она открывает большие возможности для обсуждения основных направлений развития химической отрасли, демонстрации инноваций и поиска новых решений в условии глобального вызова. С каждым годом выставка привлекает все больше участников, и гостей, что подчеркивает растущий интерес к российскому химическому сектору, отражает международную значимость этого выставочного проекта и его потенциал для укрепления экономических связей. "Важной частью выставки является обширная деловая программа, включающая более 30 мероприятий, на которых планируется обсудить перспективы технологического суверенитета, вопросы экологии, роботизации, развития новых производственных мощностей", - написал Катырин. В свою очередь, Курочкин пожелал присутствующим хороших и новых контактов, которые превратятся в новые контракты. На выставке "Химия-2024" в этом году в рамках деловой программы ключевой темой станет национальный проект "Новые материалы и химия". Особое внимание будет уделено теме кадрового потенциала отрасли, привлечения молодежи в химическую промышленность и науку, а также вопросам стимулирования молодежного инновационного предпринимательства. Также наиболее важными темами деловой программы выставки станут: круглый стол "Технологический суверенитет: кадры решают все"; Круглый стол "Молодежные лаборатории: малотоннажная химия"; Стратегическая сессия "Инжиниринговые центры: трансфер технологий в промышленность"; Сессия "Химия и фарма: точка сборки"; Общее собрание Российского Союза химиков; Сессия "Инвестиции в химические и DeepTech-стартапы" Президент Российского Союза химиков, председатель Комиссии по химии и нефтехимии РСПП Виктор Иванов подчеркнул, что выставка "ХИМИЯ-2024" - всегда праздник, так как для многих - это встречи, площадка для встреч, для обмена мнениями, где делятся своими достижениями, потерями и так далее. "Я в зале вижу много ветеранов, которые сделали эту выставку тем, чем она сегодня является. Хочу под впечатлением проведенного министром Минпромторга Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, где были заслуженные, очень серьезные доклады, подчеркнуть, что многие наши предприятия, которые отчитались и предложили свои схемы решения тех проблем, которые стоят сегодня перед национальной программой, национальным проектом "Новые материалы и химия", будут отражаться на выставке", - сказал Иванов. Он добавил, что перед химическим сообществом сегодня стоит глобальная задача, чтобы эти проекты осуществить в очень краткие сроки. Без химии невозможно сделать практически ни один продукт, начиная с сельского хозяйства и заканчивая космосом. Выставка существует с 1965 года и, она будет жить и дальше. По словам генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, сегодня открылась историческая выставка, которой действительно в следующем году исполнится 60 лет и с момента образования самого "Экспоцентра" выставка пережив все изменения находится на этой площадке. "Промышленность жива и усилиями властей, в частности, министерства промышленности и торговли РФ, и всех вас уважаемые коллеги, химическая промышленность развивается и именно на этой выставке всегда показывает свой устойчивый рост. Мы действительно, не можем представить ни одну область, где химия была бы не представлена так, как она представлена здесь на выставке. В следующем году, когда мы будем проводить юбилейную выставку, то мы проведем ее с еще большим размахом", - сказал Фатеев. Он также поблагодарил партнеров выставки: министерство промышленности и торговали РФ, торгово-промышленную палату РФ, а также Российский Союз химиков. И пожелал в будущем также заключать новые контракты на площадке "Экспоцентра", и обмениваться опытом ради развития химической отрасли страны. Выставка стала необходимой составляющей химического образования в России. По традиции, Центр науки и образования представит инновационные разработки таких ведущих ВУЗов страны, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ МИРЭА, ИБФМ РАН, ИФТТ РАН, ИНСТИТУТ ХИМИИ ФИЦ КОМИ НЦ УРО РАН, ИХВВ РАН и другие. Выставка "ХИМИЯ-2024" будет работать до 24 октября.

https://ria.ru/20241021/biomeditsina-1979150922.html

https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html

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россия, китай, индия, дмитрий курочкин, сергей катырин, виктор иванов (политик), экспоцентр, российский союз химиков, российская академия наук