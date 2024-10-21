Вучич заявил, что будет честью присутствовать на 80-летии Победы в Москве
Вучич: для меня будет честью присутствовать на 80-летии Победы в Москве
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него будет честью присутствовать на 80-летии Победы во Второй мировой войне в Москве.
Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне.
"В следующем году, предполагаю, это будет величайшее представление в истории после Второй мировой войны на... Красной площади в Москве... Я буду иметь исключительную честь присутствовать на 80-летии (Победы во Второй мировой войне - ред.)", - заявил Вучич в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии.
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда 20 октября по данным организаторов. Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Сербии в 2016 году. В воскресенье также состоялась государственная церемония возложения венков погибшим русским офицерам на горе Авала и на мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" с участием руководства посольств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и членов сербского правительства. Заслуженная артистка РФ Пелагея выступила с концертом на главной площади столицы Сербии - площади Республики. После этого над центром города провели тематическое шоу дронов и беспрецедентный по масштабам фейерверк.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово, Пожаревац, Крагуевац, Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
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Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
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