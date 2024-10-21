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ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 21.10.2024

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:00

2024-10-21T17:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 16.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил со ссылкой на жителей города, что дрон ВСУ врезался в автомобиль. "Жители Горловки через чат-бот сообщают, что... дрон вооруженных формирований Украины врезался в автомобиль. По улице Фруктовой", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия