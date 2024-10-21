https://ria.ru/20241021/vsu-1979083952.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 21.10.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека

Три мирных жителя ранены при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:16

2024-10-21T11:16

2024-10-21T11:31

белгородская область

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой транспортируют мужчин в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщине госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекино пожарными расчётами ликвидирован очаг возгорания на территории частного домовладения. В городе повреждены три многоквартирных дома, 10 частных домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, есть повреждения на территории одного предприятия.В Новой Таволжанке, как подчеркнул глава области, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домах, 10 автомобилях и производственном помещении одного из предприятий. В селе Вознесеновка в результате прилётов посечены пять автомобилей и здание сельскохозяйственного предприятия.

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белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков