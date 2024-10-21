Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 21.10.2024 (обновлено: 11:31 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/vsu-1979083952.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 21.10.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека
Три мирных жителя ранены при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:16
2024-10-21T11:31
белгородская область
происшествия
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975547086_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_32ebd883df058449ad52696951520621.jpg
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой транспортируют мужчин в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщине госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекино пожарными расчётами ликвидирован очаг возгорания на территории частного домовладения. В городе повреждены три многоквартирных дома, 10 частных домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, есть повреждения на территории одного предприятия.В Новой Таволжанке, как подчеркнул глава области, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домах, 10 автомобилях и производственном помещении одного из предприятий. В селе Вознесеновка в результате прилётов посечены пять автомобилей и здание сельскохозяйственного предприятия.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979055685.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975547086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1de09dc0e184c5ef7720c5ca38a2a976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены три человека

Три человека ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в белгородском селе
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в белгородском селе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Три мирных жителя ранены при украинском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой транспортируют мужчин в городскую больницу №2 г. Белгорода. Женщине госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино пожарными расчётами ликвидирован очаг возгорания на территории частного домовладения. В городе повреждены три многоквартирных дома, 10 частных домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, есть повреждения на территории одного предприятия.
В Новой Таволжанке, как подчеркнул глава области, различные повреждения зафиксированы в восьми частных домах, 10 автомобилях и производственном помещении одного из предприятий. В селе Вознесеновка в результате прилётов посечены пять автомобилей и здание сельскохозяйственного предприятия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
После обстрела ВСУ в Белгороде загорелся жилой дом
Вчера, 07:31
 
Белгородская областьПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала