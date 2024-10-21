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Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
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10:11 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией
Украина постоянно консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров газете Washington Post. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:11
2024-10-21T10:11
в мире
украина
россия
киев
рустем умеров
владимир зеленский
давид арахамия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина постоянно консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров газете Washington Post. Министр заявил газете Washington Post, что у переговоров с РФ в 2022 году было несколько направлений. При этом, добавил он, США всегда знали о контактах Киева с Москвой. "Мы всегда консультировались по каждому направлению", - подчеркнул Умеров. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
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в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией

Умеров: Украина консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина постоянно консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров газете Washington Post.
Министр заявил газете Washington Post, что у переговоров с РФ в 2022 году было несколько направлений. При этом, добавил он, США всегда знали о контактах Киева с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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"Мы всегда консультировались по каждому направлению", - подчеркнул Умеров.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
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"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
19 апреля, 15:41
 
В миреУкраинаРоссияКиевРустем УмеровВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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