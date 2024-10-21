https://ria.ru/20241021/ukraina-1979074962.html
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией - РИА Новости, 21.10.2024
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией
Украина постоянно консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров газете Washington Post. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:11
2024-10-21T10:11
2024-10-21T10:11
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина постоянно консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров газете Washington Post. Министр заявил газете Washington Post, что у переговоров с РФ в 2022 году было несколько направлений. При этом, добавил он, США всегда знали о контактах Киева с Москвой. "Мы всегда консультировались по каждому направлению", - подчеркнул Умеров. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Умеров рассказал о консультациях Украины с США в ходе переговоров с Россией
Умеров: Украина консультировалась с США в ходе переговоров с Россией в 2022 году