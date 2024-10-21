СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве
Трамп в интервью WSJ заявил, что угрожал Путину ударом по Москве
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину", с такими утверждениями кандидат от республиканцев выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.
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"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — приводят слова Трампа авторы материала.
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По утверждению экс-президента, он заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".
Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.
Отвечая в ходе встречи с редколлегией на вопрос о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, экс-президент усомнился в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
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"Я не думаю, что мне бы пришлось. Он <…> знает, что я чертовски сумасшедший", — ответил Трамп.
Это же, по его словам, знает и Путин.
Раннее Трамп неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с российским лидером и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.
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При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что в США действует "глубинное государство", функционирование которого не зависит от того, кто занимает пост главы Белого дома. В частности, указал глава МИД, Дональд Трамп, когда был президентом, несколько раз общался с Путиным и был настроен дружелюбно. При этом антироссийские рестрикции, включая достаточно серьезные, вводились и при нем. Поэтому, пояснил Лавров, Москва пришла к выводу, что рассчитывать следует только на самих себя.
В свежем интервью сайту "АиФ" Лавров также призвал готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США. В начале октября в интервью американскому журналу Newsweek глава МИД подчеркнул, что России все равно, чем закончатся президентские выборы в США.
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