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СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
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04:42 21.10.2024 (обновлено: 10:16 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/udar-1979049920.html
СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве
СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве - РИА Новости, 21.10.2024
СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину", с такими... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:42
2024-10-21T10:16
в мире
россия
сша
дональд трамп
москва
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину", с такими утверждениями кандидат от республиканцев выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.&quot;Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы&quot;, — приводят слова Трампа авторы материала.По утверждению экс-президента, он заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.Отвечая в ходе встречи с редколлегией на вопрос о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, экс-президент усомнился в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином."Я не думаю, что мне бы пришлось. Он &lt;…&gt; знает, что я чертовски сумасшедший", — ответил Трамп.Это же, по его словам, знает и Путин.Раннее Трамп неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с российским лидером и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что в США действует "глубинное государство", функционирование которого не зависит от того, кто занимает пост главы Белого дома. В частности, указал глава МИД, Дональд Трамп, когда был президентом, несколько раз общался с Путиным и был настроен дружелюбно. При этом антироссийские рестрикции, включая достаточно серьезные, вводились и при нем. Поэтому, пояснил Лавров, Москва пришла к выводу, что рассчитывать следует только на самих себя.В свежем интервью сайту "АиФ" Лавров также призвал готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США. В начале октября в интервью американскому журналу Newsweek глава МИД подчеркнул, что России все равно, чем закончатся президентские выборы в США.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, москва, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров
СМИ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

Трамп в интервью WSJ заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину", с такими утверждениями кандидат от республиканцев выступил на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.
«

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — приводят слова Трампа авторы материала.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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20 октября, 04:52
По утверждению экс-президента, он заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".
Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.
Отвечая в ходе встречи с редколлегией на вопрос о возможном применении военной силы против Китая в случае блокады Тайваня, экс-президент усомнился в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
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20 сентября, 21:13
"Я не думаю, что мне бы пришлось. Он <…> знает, что я чертовски сумасшедший", — ответил Трамп.
Это же, по его словам, знает и Путин.
Раннее Трамп неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с российским лидером и сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что в США действует "глубинное государство", функционирование которого не зависит от того, кто занимает пост главы Белого дома. В частности, указал глава МИД, Дональд Трамп, когда был президентом, несколько раз общался с Путиным и был настроен дружелюбно. При этом антироссийские рестрикции, включая достаточно серьезные, вводились и при нем. Поэтому, пояснил Лавров, Москва пришла к выводу, что рассчитывать следует только на самих себя.
В свежем интервью сайту "АиФ" Лавров также призвал готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США. В начале октября в интервью американскому журналу Newsweek глава МИД подчеркнул, что России все равно, чем закончатся президентские выборы в США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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