https://ria.ru/20241021/uchenye-1979062759.html

Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов

Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов - РИА Новости, 21.10.2024

Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов

Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН обсудили перспективы использования разработанных... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:16

2024-10-21T09:16

2024-10-21T09:16

наука

технологии

игорь гуляев

российская академия наук

s7 airlines

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968665395_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_5a25c585781359101fef30ad2fcfb991.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН обсудили перспективы использования разработанных плазменных и лазерных технологий для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов холдинга S7, сообщает ИТПМ СО РАН. В научном институте пояснили, что в октябре состоялась рабочая встреча дирекции института с руководителями S7 AirSpace Corporation, ООО "Технологии и моторы" (принадлежит ЗАО "Группа компаний С7") и АО "БЭМЗ" (Бердский электромеханический завод). Участники встречи обсудили перспективы использования плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на заводе в Бердске. "Институт является разработчиком и изготовителем современной промышленной установки плазменного напыления "Термоплазма 50", реализованной на базе оригинальных электродуговых плазмотронов серии ПНК", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИТПМ СО РАН Игоря Гуляева. Ученый пояснил, что атмосферное плазменное напыление применяется для нанесения износо- и корозионностойких, теплозащитных, электроизоляционных и других защитных покрытий при изготовлении и ремонте авиационных газотурбинных двигателей. Самой сложной и ответственной технологией является нанесение многослойных теплозащитных покрытий (металлический жаростойкий слой + керамический термобарьерный слой) на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивающие высокий ресурс их работы в условиях высоких температур, подчеркнул ученый. Также в ИТПМ СО РАН создан метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов – титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, в том числе и разнородных. "Мы разработали методику восстановления пера лопатки газотурбинного авиационного двигателя на основе титановых и никелевых сплавов. Технология лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали", - рассказал заведующий лабораторией Александр Маликов. Он также добавил, что еще одно успешно испытанное актуальное направление – это лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов после литья. Эту нетривиальную задачу позволяет выполнить импульсно-периодический СO2-лазер, не повреждая металл и не изменяя вес лопатки.

https://ri.ria.ru/20241016/nauka-1978200824.html

https://ri.ria.ru/20241017/nauka-1978337050.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, игорь гуляев, российская академия наук, s7 airlines