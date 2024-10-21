https://ria.ru/20241021/uchenye-1979062759.html
Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов
Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов - РИА Новости, 21.10.2024
Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов
Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН обсудили перспективы использования разработанных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:16
2024-10-21T09:16
2024-10-21T09:16
наука
технологии
игорь гуляев
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН обсудили перспективы использования разработанных плазменных и лазерных технологий для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов холдинга S7, сообщает ИТПМ СО РАН. В научном институте пояснили, что в октябре состоялась рабочая встреча дирекции института с руководителями S7 AirSpace Corporation, ООО "Технологии и моторы" (принадлежит ЗАО "Группа компаний С7") и АО "БЭМЗ" (Бердский электромеханический завод). Участники встречи обсудили перспективы использования плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на заводе в Бердске. "Институт является разработчиком и изготовителем современной промышленной установки плазменного напыления "Термоплазма 50", реализованной на базе оригинальных электродуговых плазмотронов серии ПНК", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИТПМ СО РАН Игоря Гуляева. Ученый пояснил, что атмосферное плазменное напыление применяется для нанесения износо- и корозионностойких, теплозащитных, электроизоляционных и других защитных покрытий при изготовлении и ремонте авиационных газотурбинных двигателей. Самой сложной и ответственной технологией является нанесение многослойных теплозащитных покрытий (металлический жаростойкий слой + керамический термобарьерный слой) на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивающие высокий ресурс их работы в условиях высоких температур, подчеркнул ученый. Также в ИТПМ СО РАН создан метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов – титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, в том числе и разнородных. "Мы разработали методику восстановления пера лопатки газотурбинного авиационного двигателя на основе титановых и никелевых сплавов. Технология лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали", - рассказал заведующий лабораторией Александр Маликов. Он также добавил, что еще одно успешно испытанное актуальное направление – это лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов после литья. Эту нетривиальную задачу позволяет выполнить импульсно-периодический СO2-лазер, не повреждая металл и не изменяя вес лопатки.
https://ri.ria.ru/20241016/nauka-1978200824.html
https://ri.ria.ru/20241017/nauka-1978337050.html
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технологии, игорь гуляев, российская академия наук, s7 airlines
Наука, Технологии, Игорь Гуляев, Российская академия наук, S7 Airlines
Российские ученые разработали лазерные технологии для ремонта самолетов
Ученые СО РАН обсудили применение лазерных технологий для ремонта самолетов S7
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН обсудили перспективы использования разработанных плазменных и лазерных технологий для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов холдинга S7, сообщает ИТПМ СО РАН.
В научном институте пояснили, что в октябре состоялась рабочая встреча дирекции института с руководителями S7 AirSpace Corporation, ООО "Технологии и моторы" (принадлежит ЗАО "Группа компаний С7") и АО "БЭМЗ" (Бердский электромеханический завод). Участники встречи обсудили перспективы использования плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на заводе в Бердске.
"Институт является разработчиком и изготовителем современной промышленной установки плазменного напыления "Термоплазма 50", реализованной на базе оригинальных электродуговых плазмотронов серии ПНК", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника ИТПМ СО РАН Игоря Гуляева
.
Ученый пояснил, что атмосферное плазменное напыление применяется для нанесения износо- и корозионностойких, теплозащитных, электроизоляционных и других защитных покрытий при изготовлении и ремонте авиационных газотурбинных двигателей. Самой сложной и ответственной технологией является нанесение многослойных теплозащитных покрытий (металлический жаростойкий слой + керамический термобарьерный слой) на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивающие высокий ресурс их работы в условиях высоких температур, подчеркнул ученый.
Также в ИТПМ СО РАН создан метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов – титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, в том числе и разнородных.
"Мы разработали методику восстановления пера лопатки газотурбинного авиационного двигателя на основе титановых и никелевых сплавов. Технология лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали", - рассказал заведующий лабораторией Александр Маликов.
Он также добавил, что еще одно успешно испытанное актуальное направление – это лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов после литья. Эту нетривиальную задачу позволяет выполнить импульсно-периодический СO2-лазер, не повреждая металл и не изменяя вес лопатки.