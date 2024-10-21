Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 21.10.2024 (обновлено: 11:15 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/twitch-1979080102.html
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России - РИА Новости, 21.10.2024
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:45
2024-10-21T11:15
технологии
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969414420_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4084909b94ccdc19a99feddc61ca325.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России, заявили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - сообщили там.В январе текущего года суд Таганский суд Москвы оштрафовал сервис суммарно на 4 миллиона рублей, в том числе за отказ удалить запрещенный контент. Позже, в августе, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Twitch еще на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание ведомства.Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.
https://ria.ru/20241021/kh-1979043638.html
https://ria.ru/20240806/shtrafy-1964329476.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969414420_171:127:2732:2047_1920x0_80_0_0_8f080a1eb8e0845f8a95872cf7131312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), amazon
Технологии, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Amazon
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России

Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch в России

© iStock.com / izusekРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / izusek
Работа за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - сообщили там.
Полицейские дежурят неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Ульянов: Запад станет более авторитарным в случае блокировки соцсети Х
Вчера, 01:02
В январе текущего года суд Таганский суд Москвы оштрафовал сервис суммарно на 4 миллиона рублей, в том числе за отказ удалить запрещенный контент. Позже, в августе, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Twitch еще на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание ведомства.
Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
РКН назвал сумму штрафов для TikTok, YouTube и Telegram за полгода
6 августа, 10:02
 
ТехнологииМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Amazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала