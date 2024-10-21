https://ria.ru/20241021/twitch-1979080102.html
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России - РИА Новости, 21.10.2024
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:45
2024-10-21T10:45
2024-10-21T11:15
технологии
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России, заявили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - сообщили там.В январе текущего года суд Таганский суд Москвы оштрафовал сервис суммарно на 4 миллиона рублей, в том числе за отказ удалить запрещенный контент. Позже, в августе, мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Twitch еще на 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание ведомства.Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.Сервис входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сейчас в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy. Входящие в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную в РФ информацию.
https://ria.ru/20241021/kh-1979043638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), amazon
Технологии, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Amazon
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch в России
Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch в России